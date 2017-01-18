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18 января 2017, 14:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Макдэвид выиграл соревнование в скорости среди игроков «Эдмонтона»

«Эдмонтон Ойлерз» провёл среди хоккеистов соревнования, результаты которых отразили мастерство в отдельных составляющих игры.

Нападающий Коннор Макдэвид оказался самым быстрым в команде. Он проехал круг по площадке за 13,382 секунды. Нападающий Бенуа Пулио занял второе место, показав время 13,895 секунды. Форвард Джуджхар Хайра замкнул тройку, проехав круг за 13,941 секунды.

Нападающий Милан Лучич сумел сильнее всех бросить шайбу. Хоккеист придал ей скорость 102,7 мили в час. Пулио занял второе место с результатом 102,2 мили в час. Защитник Мэтт Беннинг замкнул тройку, он придал шайбе скорость 97,2 мили в час.

Нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс победил в конкурсе на точность бросков. Он поразил 4 мишени, потратив 5 попыток. Макдэвиду, форварду Джордану Эберле и защитнику Оскару Клефбому понадобилось по 6 бросков.

Нападающий Марк Летесту победил в конкурсе исполнителей буллитов, реализовав 4 из 6 попыток.

Эдмонтон Ойлерз
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