Защитник «Монреаля» Патерин приступил к тренировкам на льду
Защитник «Монреаль Канадиенс» Грег Патерин приступил к тренировкам на льду.
Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Американский хоккеист катался вместе с нападающим команды Давидом Деарнэ, который тоже восстанавливается после травмы. Защитник пропустил больше месяца, он не принимал участия в официальных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с 7 декабря.
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