Защитник «Монреаля» Патерин приступил к тренировкам на льду

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Американский хоккеист катался вместе с нападающим команды Давидом Деарнэ, который тоже восстанавливается после травмы. Защитник пропустил больше месяца, он не принимал участия в официальных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с 7 декабря.