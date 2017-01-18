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18 января 2017, 14:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Монреаля» Патерин приступил к тренировкам на льду

Защитник «Монреаль Канадиенс» Грег Патерин приступил к тренировкам на льду.

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Американский хоккеист катался вместе с нападающим команды Давидом Деарнэ, который тоже восстанавливается после травмы. Защитник пропустил больше месяца, он не принимал участия в официальных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с 7 декабря.

Монреаль Канадиенс
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