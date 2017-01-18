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18 января 2017, 13:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Детройта» Хелм вернётся в состав в конце этой недели

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Даррен Хелм почти восстановился от травмы плеча.

Ожидается, что нападающий вернётся в состав в конце нынешней недели. Канадский хоккеист может сыграть в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» в пятницу или в воскресной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий пропустил два месяца. Он не играл в официальных матчах с 16 ноября.

Детройт Ред Уингз
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