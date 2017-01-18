Торторелла: С Бобровским «Коламбус» чувствует себя очень уверенно

«Ребята знают, что он у них за спиной. Это раскрепощает игроков, они знают, что в случае ошибки сзади есть Бобровский. Все команды играют от вратарей, и мы не исключение. С ним команда чувствует себя очень уверенно.



Нашей проблемой был перехват инициативы после того, как соперник повёл в счёте. Сегодня это получилось — они забили гол, мы ответили двумя», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.