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18 января 2017, 12:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мэттьюс — первый новичок «Торонто» после Березина, забросивший 22 шайбы за сезон

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3).

Этот гол стал для 19-летнего американца 22-м в дебютном сезоне. Таким образом, Мэттьюс стал первым новичком «Лифс» после Сергея Березина в сезоне-1996/97, кто добрался до этой отметки. Березин, которому на тот момент было 25 лет, сделал это за несколько месяцев до рождения Мэттьюса.

Торонто Мэйпл Ливз
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