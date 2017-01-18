Мэттьюс — первый новичок «Торонто» после Березина, забросивший 22 шайбы за сезон
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3).
Этот гол стал для 19-летнего американца 22-м в дебютном сезоне. Таким образом, Мэттьюс стал первым новичком «Лифс» после Сергея Березина в сезоне-1996/97, кто добрался до этой отметки. Березин, которому на тот момент было 25 лет, сделал это за несколько месяцев до рождения Мэттьюса.
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