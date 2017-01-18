Хичкок: У Тарасенко не было качественных голевых моментов

«Четвёртый гол сегодня нас убил. В том моменте наши игроки три раза завладевали шайбой в своей зоне, но в итоге мы её всё равно потеряли и пропустили.



Тарасенко не забивает? В последних играх у него даже не было качественных голевых моментов. То, что он сейчас не забивает, — это одно, но то, что у него нет голевых шансов и даже моментов, в которых он мог бы сыграть на добивании, — это значительно хуже. Мы собираемся поговорить с ним о том, как ему и его партнёрам нужно организовывать свою игру в атаке», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.