«Коламбус» Бобровского одержал победу над «Каролиной»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нью-Йорк Рейнджерз» — «Даллас Старз» — 6:7.

Недавняя встреча «Питтсбурга» с «Вашингтоном», в которой команды общими усилиями забили 15 голов, оказалась заразительной. «Рейнджерс» Павла Бучневича уступил дома «Далласу» в матче, где зрители увидели 13 шайб. Игра началась очень бодро — Дерек Степан вывел хозяев вперед через 27 секунд после стартового вбрасывания.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 18.01.2017, 3:00 6:7 Нью-Йорк Рейнджерс Даллас Старз

Матч перешел в более спокойное русло вплоть до 13-й минуты, когда взрывной отрезок провели хоккеисты «Далласа».

Сначала Патрик Ивз реализовал большинство, а всего лишь через восемь секунд Радек Факса отобрал шайбу у защитника «Рейнджерс» и отдал передачу на набегающего Патрика Шарпа, который без проблем поразил ворота Хенрика Лундквиста. После этого игра пошла под диктовку гостей, которые поразили ворота хозяев еще дважды. На 18-й минуте Джейми Бенн удвоил преимущество своей команды, а после перерыва на пятой минуте второго периода Антуан Руссель забросил четвертый гол «Старз».

Хозяева оказались в сложном положении, но в этот момент поймал кураж Бучневич.

На 30-й минуте матча российский нападающий принял участие в голе Мики Зибанежада и записал на свой счет результативную передачу, а через две с небольшим минуты сам стал автором заброшенной шайбы, которая была признана одной из самых красивых в этот игровой день.

Такой резкий выпад хозяев не смутил гостей, и они успели забросить еще три шайбы до конца второго периода. Обладая большим преимуществом, игроки «Далласа» вышли на заключительную двадцатиминутку в расслабленном состоянии и едва не позволили соперникам сравнять счет. За четыре минуты и 15 секунд «рейнджеры» отквитали три шайбы, сократив отставание до минимума, а Бучневич записал на свой счет еще один «ассист». У «Нью-Йорка» оставалось более 12 минут на то, чтобы сравнять счет, но вышедший на замену голкипер Кари Лехтонен воздвиг перед хозяевами непреодолимую преграду и несколько раз спас свою команду.

Бучневич провел самый результативный для себя матч в НХЛ, набрав три очка по системе «гол плюс пас».

Наибольшей критике подвергся вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, которого сменили после семи пропущенных шайб, а нападающий «Далласа» Шарп стал первой звездой матча.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 18.01.2017, 5:00 4:6 Колорадо Эвеланш Чикаго Блэкхокс

«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 6:4.

Во встрече одного из лидеров Запада «Чикаго» с «Колорадо» играли сразу шесть российских легионеров. Матч получился результативным, но ни Артему Анисимову, ни Артемию Панарину не удалось поучаствовать ни в одной из шести заброшенных «черными ястребами» шайб. Анисимов провел на льду в общей сложности 18 минут, его соотечественник — 21.

Нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко сделал одну голевую передачу, а защитники Федор Тютин и Никита Задоров провели не самый удачный матч, заработав показатель полезности «-1» и «-3» соответственно.

Голкипер Семен Варламов пропустил пять голов, отразив 21 бросок.

Последнюю шайбу хоккеисты «Чикаго» забросили в пустые ворота, когда тренер гостей заменил Варламова на шестого полевого игрока.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 18.01.2017, 3:00 4:1 Коламбус Блю Джэкетс Каролина Харрикейнз

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1.

Сергей Бобровский и его команда вернули себе первое место в регулярном чемпионате НХЛ. Голкипер сборной России продолжает демонстрировать выдающуюся игру и по праву входит в число претендентов на завоевание престижной вратарской награды «Везина Трофи».

В победном для «Коламбуса» матче Бобровский отразил 24 броска из 25.

Матч смог удивить зрителей — первые три шайбы команды забросили за 46 секунд. Счет во встрече открыл новичок Себастьян Ахо, который блистал на последнем чемпионате мира и победил на предыдущем молодежном первенстве в составе сборной Финляндии. «Коламбусу» удалось сравнять счет через девять секунд усилиями Буна Дженнера, а еще через 35 Брэндон Дубински вывел хозяев вперед.

Во втором периоде Дубински оформил дубль, а Лукаш Седлак установил окончательный счет — 4:1. Бобровский в третьем периоде оставил свои ворота в неприкосновенности, периодически демонстрируя чудеса вратарского искусства.

После домашней победы «Блю Джекетс» сравнялись по очкам с «Вашингтоном», но имеют матч в запасе и лидируют в регулярном чемпионате.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 18.01.2017, 4:00 4:6 Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз

«Сент-Луис Блюз» — «Оттава Сенаторз» — 4:6.

Еще один крайне результативный матч случился в Сент-Луисе, где местная команда принимала хоккеистов из столицы Канады. Хозяева во главе с Владимиром Тарасенко провели два достойных периода и ушли на второй перерыв со счетом 3:2. В начале третьей двадцатиминутки «Сент-Луис» и вовсе сравнял счет, реализовав большинство.

Однако в дальнейшем гости вылили на «Блюз» ушат холодной воды, забросив три подряд шайбы и доведя счет до 6:3. Последний гол хозяев за 48 секунд до финальной сирены уже ничего не решал.

Тарасенко набрал в матче одно очко, записав на свой счет одну результативную передачу, и провел на льду почти 20 минут.

Второй российский легионер Наиль Якупов получил 11 с половиной минут игрового времени и завершил матч с показателем полезности «-2».

Остальные результаты игрового дня:

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 4:3

«Миннесота Уайлд» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4

«Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз» — 5:2

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:0

«Анахайм Дакс» — «Тамба-Бэй Лайтнинг» — 2:1 (ОТ).