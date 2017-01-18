Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28464769/
18 января 2017, 10:34 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Калгари» Баклунд признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на среду Баклунд набрал три очка (2 шайбы + 1 передача) в домашнем матче против «Флориды» (5:2).

Второй звездой дня стал форвард «Далласа» Патрик Шарп, забросивший две шайбы в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:6). Третьим в списке лучших игроков дня стал голкипер «Ванкувера» Райан Миллер, отразивший все 30 бросков в игре против «Нэшвилла» (1:0).

Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в России

Китайская футбольная ассоциация увеличит расходы до $97,6 млн в 2017 году

Кузнецова вышла в третий круг Australian Open