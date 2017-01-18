Форвард «Калгари» Баклунд признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
В ночь на среду Баклунд набрал три очка (2 шайбы + 1 передача) в домашнем матче против «Флориды» (5:2).
Второй звездой дня стал форвард «Далласа» Патрик Шарп, забросивший две шайбы в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:6). Третьим в списке лучших игроков дня стал голкипер «Ванкувера» Райан Миллер, отразивший все 30 бросков в игре против «Нэшвилла» (1:0).
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