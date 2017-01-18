Бобровский: Партнёры сделали моё возвращение в строй удачным

«Здорово, что я смог вернуться — предыдущая неделя показалась мне долгой, потому что я не играл. Конечно, ключевым моментом матча была концовка первого периода, когда мы смогли найти ответ на пропущенный гол. Забросили две быстрые шайбы и вернули себе инициативу. Парни здорово отрабатывали в обороне, нападающие часто откатывались назад, чтобы помочь защитникам, было много блокированных бросков. Партнёры работали на все сто процентов, поэтому для меня матч получился удачным, к тому же мы заработали два очка. Поддержка болельщиков тоже сыграла свою роль, мне очень нравится играть дома», — сказал Бобровский, пропустивший три предыдущих матча из-за болезни.