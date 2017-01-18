Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28464750/
18 января 2017, 10:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бобровский: Партнёры сделали моё возвращение в строй удачным

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от победной игры с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).

«Здорово, что я смог вернуться — предыдущая неделя показалась мне долгой, потому что я не играл. Конечно, ключевым моментом матча была концовка первого периода, когда мы смогли найти ответ на пропущенный гол. Забросили две быстрые шайбы и вернули себе инициативу. Парни здорово отрабатывали в обороне, нападающие часто откатывались назад, чтобы помочь защитникам, было много блокированных бросков. Партнёры работали на все сто процентов, поэтому для меня матч получился удачным, к тому же мы заработали два очка. Поддержка болельщиков тоже сыграла свою роль, мне очень нравится играть дома», — сказал Бобровский, пропустивший три предыдущих матча из-за болезни.

Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России