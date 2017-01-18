Наши в америке: Бучневич становится звездой?

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Все о россиянах за океаном — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

«РЕЙНДЖЕРС» — «ДАЛЛАС» — 6:7.

Павел БУЧНЕВИЧ, «Рейнджерс» — 1+2, «+1» за 18 минут.

В сезоне: 13 матчей, 5+8, «+5».

Вот и вышел Павел на показатель «одно очко за игру», причем достаточно быстро. Меньше всего виноват в том, что команда потерпела обидное поражение. И вообще это был матч безумных вратарских ляпов. Наш хоккеист стабильно играет во втором звене, его выпускают в самый ответственный момент, и смотрится он, словно хоккеист из элиты. Бросил всего один раз, провел силовой прием, и мы надеемся, что проблемы со спиной позади.

«КОЛАМБУС» — «КАРОЛИНА» — 4:1.

Сергей БОБРОВСКИЙ, «Коламбус» — 24 отраженных броска из 25.

В сезоне: 35 матчей, 93,2 процент отраженных бросков, 1,97 шайбы за матч.

Стоило Сергею вернуться, как команду прекратило трясти, и они одержали легкую победу. Бобровский ошибся только один раз, а в остальное время внушал ужас игрокам «Каролины». В начале второго периода опять совершил такое спасение, после которого у соперника опустились руки. Не попал в тройку звезд матча, так как к его великолепной игре привыкли, как к снегу зимой.

«ТОРОНТО» — «БАФФАЛО» — 4:3.

Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто» — 0+0, «0» за 25 минут.

В сезоне: 42 матча, 1+16, «-5».

Стал третьей звездой матча, хотя уступил двум коллегам из команды по игровому времени. Но сломался Морган Райли, а Зайцев поочередно выходил с разными партнерами. Вроде бы, не забил, но продемонстрировал потрясающую надежность. Выиграл микроматч — 2:1, но был на льду, когда Фредерику Андерсену приспичило выбрасывать шайбу прямо на Окпосо. Трижды бросал по воротам, дважды блокировал броски, в том числе и на последней минуте, когда «Баффало» едва не сравнял.

Никита СОШНИКОВ, «Торонто» — 0+0, «+1» за 12 минут.

В сезоне: 32 матча, 1+3, «+1».

За последние игры был ближе всего к успеху, да и вообще четвертое звено «Торонто», составленное из Никиты и двух бойцов, продемонстрировало отличный хоккей. Не исключено, что позже у Мэтта Мартина шайбу заберут и припишут гол Сошникову, ведь шайба изменила направление после попадания в нашего хоккеиста. Нанес один бросок, а силовые приемы почему-то в этот раз в протоколе не отмечены, но Сошников выиграл много единоборств.

«СЕНТ-ЛУИС» — «ОТТАВА» — 4:6.

Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 0+1, «-1» за 20 минут.

В сезоне: 45 матчей, 20+25, «-8».

Игра у Владимира разладилось, и, несмотря на то, что у нашего форварда по-прежнему «один балл за матч», последние встречи он проводит откровенно плохо. И вроде бы нельзя сказать, что он ничего не делает для победы. Делает, но слишком много брака и мало везения. Было два броска, один силовой прием, но особенно вспомнить нечего.

Наиль ЯКУПОВ, «Сент-Луис» — 0+0, «-2» за 11 минут.

В сезоне: 27 матчей, 3+3, «-6».

Еще один упущенный шанс, и потом не говорите, что Якупова кто-то задвигал. Выходил во втором звене с Йори Лехтеря и Владимиром Тарасенко, но скорей вносил дисбаланс, чем помогал. Ни разу не бросил и провел два силовых приема. Пора искать новый клуб.

«КОЛОРАДО» — «ЧИКАГО» — 4:6.

Семен ВАРЛАМОВ, «Колорадо» — 21 отраженный бросок из 26.

В сезоне: 23 матча.

Не сказать, что был безгрешен, пару шайб из пяти (одна попала уже в пустые ворота) мог бы и брать, но вообще с такой обороной очень странно, что в ворота «Колорадо» забивают только шесть, а не 12. Опять же мог бы играть уверенней, может быть, и остальные почувствовали бы себя лучше.

Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+0, «-3» за 14 минут.

В сезоне: 41 матч, 0+6, «-16».

Опять стал ошибаться и придумывать что-то ненужное с первых минут, за что моментально лишился игрового времени. Но даже после этого его трясло, и, конечно, он виноват в поражении не меньше, чем другие. Провел пять силовых приема, но что они стоят с таким показателем полезности?

Федор ТЮТИН, «Колорадо» — 0+0, «-1» за 20 минут.

В сезоне: 36 матчей, 1+7, «-18».

«Минус» заработал из-за своего непутевого партнера, от которого убежал хоккеист «Чикаго». Во всеобщем бардаке был одним из немногих, кто держал себя в руках. Тютин может четко действовать на своем участке, и больше ничего не нужно.

Михаил ГРИГОРЕНКО, «Колорадо» — 0+1, «-2» за 11 минут.

В сезоне: 39 матчей, 4+10, «-8».

Уже стабильно играет в четвертом звене и выходит чуть чаще, чем его партнеры. Но опять же с такой игрой в обороне у Михаила лишь один путь — в ЦСКА, который предлагал ему контракт. Сейчас он играет очень слабо и бесполезно. Нанес один бросок по воротам.

Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+0, «-1» за 19 минут.

В сезоне: 43 матча, 18+15, «+13».

Третья игра подряд, где Артему жутко не везет, хотя, когда он появлялся на льду, то сразу становилось весьма интересно. Мог забивать, и его тройка с Патриком Кейном обязана была решать проблемы задолго до конца третьего периода, но ушло чувство гола. Правда, Артем даже ни разу не бросил по воротам — чувствует неуверенность. Выиграл 47 процентов вбрасываний.

Артемий ПАНАРИН, «Чикаго» — 0+0, «0» за 21 минуту.

В сезоне: 47 матчей, 17+26, «+14».

Бросал упорно, но так же упорно Артемия блокировали. Стоило ему отдать передачу, как соперник тут же закрывал его партнеров. Хорошо, что «Чикаго» — команда не одного звена.

«ВАНКУВЕР» — «НЭШВИЛЛ» — 1:0.

Никита ТРЯМКИН, «Ванкувер» — 0+0, «0» за 21 минуту.

В сезоне: 36 матчей, 1+4, «+3».

Один из лучших матчей Никиты в этом сезоне. Ошибся один раз, когда упустил шайбу на синей линии, чем спровоцировал удаление своего партнера, который задержал хоккеиста «Нэшвилла». Но на этом все. Потом соперники отскакивали от него, как от железного (5 силовых приемов), даже шел в атаку, но без особого успеха и здорово сыграл минуту в меньшинстве. В перерыве комментаторы обсуждали, может ли Никита стать еще сильней физически. Вывод — может.

«АНАХАЙМ» — «ТАМПА» — 2:1 ОТ.

Никита НЕСТЕРОВ, «Тампа» — 0+1, «0» за 20 минут.

В сезоне: 31 матч, 2+7, «+2».

Выходил в первой паре, но даже голевая передача не убедила Джона Купера в том, что Нестеров способен провести более 25 минут на льду. Впрочем, и нынешнее положение лучше, чем пару матчей назад. Нанес один бросок, провел силовой прием и дважды заблокировал соперника.

Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 0+0, «0» за 19 минут.

В сезоне: 39 матчей, 17+24, «+8».

Неожиданно легко был закрыт защитниками «Анахайма», и, хотя нанес три броска, нельзя сказать, что сильно выделялся на площадке. Да и особых моментов у него не было.

Владислав НАМЕСТНИКОВ, «Тампа» — 0+0, «0» за 16 минут.

В сезоне: 42 матч, 5+12, «-6».

Начинал в первой пятерке, но Джон Купер видел, что российский форвард действует недостаточно агрессивно, и ставил к Никите Кучерову других центральных нападающих. Выиграл лишь 22 процента вбрасываний, дважды бросал по воротам.

НЕ ПОПАЛИ.

Дмитрий Куликов из «Баффало» до февраля будет залечивать свою спину, которую он повредил еще в выставочном матче против «Торонто». Андрей Педан по-прежнему сидит в запасе, хотя у «Ванкувера» утром окончательно сломался один из защитников. Сергей Калинин пропускает уже второй матч подряд, так как его игра не устраивает тренера «Дэвилз». Андрей Василевский пропустил игру «Тампы» против «Анахайма», но Бен Бишоп тоже можно сказать отдыхал — всего девять бросков после двух периодов.

НАШИ В АХЛ.

«СЕНТ-ДЖОНС» — «ЮТИКА» — 2:5

Никита ЩЕРБАК, «Сент-Джонс» — 0+0, «-1».

В сезоне: 30 матчей, 10+10, «-1».

Никак не может прийти в себя после возвращения из «Монреаля». В трех играх не набрал ни одного очка, хотя нельзя сказать, что он не старается. В этот раз бросил три раза.

«МИЛУОКИ» — «ШАРЛОТТ» — 3:0

Владислав КАМЕНЕВ, «Милуоки» — 0+1, «0».

В сезоне: 34 матча, 9+16, «+10».

Опять не повезло, и не сумел забить, хотя возможности были. Правда, в протоколе на нашего центра записан лишь один бросок.

Сергей ТОЛЧИНСКИЙ, «Шарлотт» — 0+0, «-1».

В сезоне: 39 матчей, 6+13, «-7».

Дважды бросал по воротам. Находился на льду, когда соперник провел последнюю шайбу.

Валентин ЗЫКОВ, «Шарлотт» — 0+0, «0».

В сезоне: 37 матчей, 9+9, «-6».

Ни разу не бросил и отметился лишь удалением в конце первого периода.