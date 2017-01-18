Форвард «Нэшвилла» Уотсон попал шайбой арбитру в голову в матче НХЛ
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нападающий «Нэшвилла» Остин Уотсон попал шайбой арбитру в голову в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера».
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Встреча прошла в среду и завершилась победой «Ванкувера» со счетом 1:0. В ходе одного из игровых эпизодов Уотсон пытался выбросить шайбу из средней зоны и попал ей арбитру Лонни Кэмерону в голову. На лед для оказания помощи был приглашен сотрудник медицинской службы «Ванкувера», однако судья смог самостоятельно подняться и продолжить встречу под аплодисменты зрителей.
О текущем состоянии здоровья арбитра не сообщается.
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