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18 января 2017, 9:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Нэшвилла» Уотсон попал шайбой арбитру в голову в матче НХЛ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нападающий «Нэшвилла» Остин Уотсон попал шайбой арбитру в голову в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера».

Судья смог самостоятельно подняться и продолжить встречу. Увеличить
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Встреча прошла в среду и завершилась победой «Ванкувера» со счетом 1:0. В ходе одного из игровых эпизодов Уотсон пытался выбросить шайбу из средней зоны и попал ей арбитру Лонни Кэмерону в голову. На лед для оказания помощи был приглашен сотрудник медицинской службы «Ванкувера», однако судья смог самостоятельно подняться и продолжить встречу под аплодисменты зрителей.

О текущем состоянии здоровья арбитра не сообщается.

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