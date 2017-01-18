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18 января 2017, 9:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Передача Нестерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ против «Анахайма»

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» проиграли «Анахайм Дакс» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, прошедшая во вторник в Анахайме, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Тампы» шайбу с передачи Никиты Нестерова забросил Вальттери Фильппула (25-я минута), у «Анахайма» отличился Райан Гетцлаф (25). Победу «Дакс» принес Рикард Ракелль, поразивший ворота соперника на первой минуте овертайма.

В параллельном матче хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на своем льду нанесли поражение «Нэшвилл Предаторз» со счетом 1:0. Единственную шайбу на 13-й минуте забросил Хенрик Седин. «Ванкувер» одержал первую победу после четырех поражений подряд.

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