Бобровский одержал свою 27-ю победу в сезоне, он лидер по этому показателю

Российский хоккеист, пропустивший три игры, отразил 24 из 25 бросков и записал в актив свою 27-ю победу в 35 матчах текущего сезона. По этому показателю он удерживает лидерство в лиге, опережая Девана Дубника из «Миннесоты» и Кэма Тэлбота из «Эдмонтона» (по 23 победы).