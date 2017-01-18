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18 января 2017, 9:36 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бобровский одержал свою 27-ю победу в сезоне, он лидер по этому показателю

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вернулся на лёд после болезни в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).

Российский хоккеист, пропустивший три игры, отразил 24 из 25 бросков и записал в актив свою 27-ю победу в 35 матчах текущего сезона. По этому показателю он удерживает лидерство в лиге, опережая Девана Дубника из «Миннесоты» и Кэма Тэлбота из «Эдмонтона» (по 23 победы).

Коламбус Блю Джэкетс
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Новости НХЛ

«Коламбус» Бобровского одержал победу над «Каролиной»

«Коламбус» Бобровского одержал победу над «Каролиной»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский помог своему клубу вернуть лидерство в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, а нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич провел самый результативный матч в карьере, набрав три очка.
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