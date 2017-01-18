Бобровский одержал свою 27-ю победу в сезоне, он лидер по этому показателю
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вернулся на лёд после болезни в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).
Российский хоккеист, пропустивший три игры, отразил 24 из 25 бросков и записал в актив свою 27-ю победу в 35 матчах текущего сезона. По этому показателю он удерживает лидерство в лиге, опережая Девана Дубника из «Миннесоты» и Кэма Тэлбота из «Эдмонтона» (по 23 победы).
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