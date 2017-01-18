Об этом сообщает пресс-служба организации. Примечательно, что показатель канадской команды превышает сумму очков, набранных новичками двух следующих за ними команд.



Второе место занимает «Виннипег Джетс» с 53 очками, а третье — «Нью-Йорк Рейнджерс» (51 очко). Три новичка «Лифс» идут в топ-5 лучших бомбардиров сезона среди новичков — Остон Мэттьюс (38 очков), Митч Марнер (36) и Вильям Нюландер (29).