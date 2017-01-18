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18 января 2017, 9:21 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Новички «Торонто» суммарно набрали 167 очков — это лучший показатель в НХЛ

Новички «Торонто Мэйпл Лифс» суммарно набрали 167 очков, что является лучшим показателем в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Примечательно, что показатель канадской команды превышает сумму очков, набранных новичками двух следующих за ними команд.

Второе место занимает «Виннипег Джетс» с 53 очками, а третье — «Нью-Йорк Рейнджерс» (51 очко). Три новичка «Лифс» идут в топ-5 лучших бомбардиров сезона среди новичков — Остон Мэттьюс (38 очков), Митч Марнер (36) и Вильям Нюландер (29).

Торонто Мэйпл Ливз
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