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18 января 2017, 8:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Коламбус» обыграл «Каролину» в матче НХЛ, Бобровский отразил 24 броска

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс» на своей арене нанесли поражение «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты клуба <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> на своей арене нанесли поражение Каролине Харрикейнз в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Игра, прошедшая во вторник в Колумбусе, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Дубль в составе победителей сделал Брендон Дубински (19-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Бун Дженнер (19) и Лукаш Седлак (30). У «Каролины» отличился Себастьян Ахо (19). Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 24 броска.

В еще одном матче дня две передачи и гол Павла Бучневича не спасли «Нью-Йорк Рейнджерс» от поражения «Далласу» со счетом 6:7.

Результаты других матчей дня в НХЛ:

«Торонто» — «Баффало» — 4:3;.

«Сент-Луис» — «Оттава — 4:6;.

«Миннесота» — «Нью-Джерси» — 3:4;.

«Калгари» — «Флорида» — 5:2;.

«Колорадо» — «Чикаго» — 4:6.

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