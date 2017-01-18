«Коламбус» обыграл «Каролину» в матче НХЛ, Бобровский отразил 24 броска
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс» на своей арене нанесли поражение «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Игра, прошедшая во вторник в Колумбусе, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Дубль в составе победителей сделал Брендон Дубински (19-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Бун Дженнер (19) и Лукаш Седлак (30). У «Каролины» отличился Себастьян Ахо (19). Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 24 броска.
В еще одном матче дня две передачи и гол Павла Бучневича не спасли «Нью-Йорк Рейнджерс» от поражения «Далласу» со счетом 6:7.
Результаты других матчей дня в НХЛ:
«Торонто» — «Баффало» — 4:3;.
«Сент-Луис» — «Оттава — 4:6;.
«Миннесота» — «Нью-Джерси» — 3:4;.
«Калгари» — «Флорида» — 5:2;.
«Колорадо» — «Чикаго» — 4:6.
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