Безумие в Питтсбурге! Малкин победил Овечкина и показал, кто лучший в мире

«Безумная», «сумасбродная», «чокнутая», «безбашенная» — лишь малая часть насквозь пропитанных эмоциями эпитетов, которыми хоккеисты «Питтсбурга» и «Вашингтона» описывали очную встречу. Всегда активный в соцсетях Роберто Луонго написал, что смотрит игру «в позе эмбриона», содрогаясь. И только невозмутимый Барри Тротц с трудом выжал из себя такое исчерпывающее определение, как «интересная».

В день, когда знаменитому голу Овечкина в ворота «Финикса», известному под простым и незатейливым названием The Goal (когда Александр поразил ворота лежа броском из-за головы), исполнилось 11 лет, «Питтсбург» и «Вашингтон» выдали как минимум матч года. Самый результативный за последние пять с лишним лет. С 15 шайбами, тремя потрясающими «камбэками», хет-триком и периодом, уместившим девять голов. Разве что парочки драк не хватило, чтобы от впечатлений плавился мозг.

Конечно, многому пришлось совпасть, чтобы вышло так, как вышло. Лучшие защитники соперников Летанг («Питтсбург») и Карлсон («Вашингтон») выбыли из-за травм. Отряды не заметить потерь бойцов не сумели, глубина составов позволяет и одним, и вторым играть в полновесных три звена, Холтби, видать, пресытился шатаутами, а Мюррей почин поддержал. Но самое главное — атака превалировала над обороной. Агрессивность в нападении и контроль шайбы решали все. Когда Жак Мартен, один из последователей главного капканостроителя всех времен и народов Жака Лемэра, говорит, что «Питтсбург» обязан компенсировать отсутствие Летанга как можно более частым присутствием в зоне атаки, это заставляет брови подниматься, но все объясняет.

Победила, к слову, команда, которая об этой самой обороне ни на секунду не задумывалась. «Пингвины» со старта расправили крылья и превратились в летающих птиц, так и не перебравшись под воду. Тогда как «Вашингтон», даром что на их логотипе изображен орел, при счете 3:0 явственно показал, что больше не намерен форсировать события. За что и поплатился.

Чувствуется в Тротце, что он побаивается «Питтсбурга». При том что в принципе глупо осаживать Овечкина, когда он выходит на матч предельно заряженным. Пока команда бежала, он был самым активным: накрывал в форчеке всех, создавал моменты, разменивался с защитниками, отдавал остроумные передачи, совершал проходы, проверял штангу, придумал шайбу Бэкстрема — выключил одним силовым приемом сразу двоих! Сбавили обороты, убрали агрессию, перешли на два человека в атаке — и море драйва Ови превратилось в лужу. Большую, но не очень глубокую. С каким-то другим соперником только так и стоило делать, но точно не с «Пингвинами». Способными за счет своей двухголовой гидры «Кросби — Малкин» вытаскивать безнадежные встречи.

Обе головы порезвились вдоволь. Особенно Малкин, начавший, впрочем, с дурацкого удаления и запоротого собственным офсайдом чистого выхода «2 в 1». Однако подсобравшись, Джино в итоге насоздавал на несколько матчей. Когда прижало — он был везде и повсюду. Каждый раз, когда он забивал, моменту предшествовало несколько выигранных им единоборств. Все три шайбы получились корявенькими, но совершенно заслуженными. Малкин словно решил всем показать, кто на самом деле является лучшим игроком планеты. Не самым талантливым, а лучшим. И Майк Салливан, в отличие от Тротца, был только рад ему в этом помочь, не придерживая коня, а наоборот — пуская галопом. Жаль, что Барри так осторожен.

Забавно, что «Вашингтон» в последний раз проигрывал, забив семь голов, именно «Питтсбургу». В 1988 году. С таким же самым счетом. А хет-трик тогда сделал Марио Лемье, единственный, кому теперь Малкин уступает по количеству матчей с тремя и более шайбами в истории «Пингвинов» (Евгений обошел по этому показателю Кевина Стивенса).

Игорь ЕРОНКО.