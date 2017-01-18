Безумие в Питтсбурге! Малкин победил Овечкина и показал, кто лучший в мире
Вчера ночью «Питтсбург» и «Вашингтон» выдали фантастический матч, в котором было забито 15 шайб. В итоге победу (8:7) в овертайме добыл клуб Евгения Малкина, а сам российский форвард записал на свой счет
хет-трик.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Безумная», «сумасбродная», «чокнутая», «безбашенная» — лишь малая часть насквозь пропитанных эмоциями эпитетов, которыми хоккеисты «Питтсбурга» и «Вашингтона» описывали очную встречу. Всегда активный в соцсетях Роберто Луонго написал, что смотрит игру «в позе эмбриона», содрогаясь. И только невозмутимый Барри Тротц с трудом выжал из себя такое исчерпывающее определение, как «интересная».
В день, когда знаменитому голу Овечкина в ворота «Финикса», известному под простым и незатейливым названием The Goal (когда Александр поразил ворота лежа броском
Конечно, многому пришлось совпасть, чтобы вышло так, как вышло. Лучшие защитники соперников Летанг («Питтсбург») и Карлсон («Вашингтон») выбыли
Победила, к слову, команда, которая об этой самой обороне ни на секунду не задумывалась. «Пингвины» со старта расправили крылья и превратились в летающих птиц, так и не перебравшись под воду. Тогда как «Вашингтон», даром что на их логотипе изображен орел, при счете 3:0 явственно показал, что больше не намерен форсировать события. За что и поплатился.
Чувствуется в Тротце, что он побаивается «Питтсбурга». При том что в принципе глупо осаживать Овечкина, когда он выходит на матч предельно заряженным. Пока команда бежала, он был самым активным: накрывал в форчеке всех, создавал моменты, разменивался с защитниками, отдавал остроумные передачи, совершал проходы, проверял штангу, придумал шайбу Бэкстрема — выключил одним силовым приемом сразу двоих! Сбавили обороты, убрали агрессию, перешли на два человека в атаке — и море драйва Ови превратилось в лужу. Большую, но не очень глубокую. С
Обе головы порезвились вдоволь. Особенно Малкин, начавший, впрочем, с дурацкого удаления и запоротого собственным офсайдом чистого выхода «2 в 1». Однако подсобравшись, Джино в итоге насоздавал на несколько матчей. Когда прижало — он был везде и повсюду. Каждый раз, когда он забивал, моменту предшествовало несколько выигранных им единоборств. Все три шайбы получились корявенькими, но совершенно заслуженными. Малкин словно решил всем показать, кто на самом деле является лучшим игроком планеты. Не самым талантливым, а лучшим. И Майк Салливан, в отличие от Тротца, был только рад ему в этом помочь, не придерживая коня, а наоборот — пуская галопом. Жаль, что Барри так осторожен.
Забавно, что «Вашингтон» в последний раз проигрывал, забив семь голов, именно «Питтсбургу». В 1988 году. С таким же самым счетом. А
Игорь ЕРОНКО.
|17.01.2017 03:00
|Зрители 18653
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|8:7 ОТ
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:2, 6:3, 1:2)
|Майк Салливан
|Барри Тротц
|Мэттью Мюррей
|Брэден Холтби 34:37 (Ф. Грубауэр 34:37)
|1-й период
|01:50
|Евгений Малкин
|Андре Бураковски (Д. Винник)
|07:06
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, А. Овечкин)
|17:09
|2-й период
|Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, М. Юханссон)
|21:17
|21:54
|Дэвид Варсофски
|25:32
|Патрик Хернквист
|Дэниэл Винник
|25:32
|26:28
|Евгений Малкин (Т. Дэйли, Джаст. Шульц)
|27:12
|Конор Шири (С. Кросби, Т. Дэйли)
|28:55
|Ник Бонино (Джаст. Шульц, Ф. Кессел)
|33:47
|Брайан Раст (О. Мяяття, Т. Дэйли)
|34:37
|Евгений Малкин (Дж. Гюнтцель, Джаст. Шульц)
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, Т. Чорни)
|35:07
|Том Уилсон
|35:41
|Ларс Эллер (Н. Шмидт, Ти.Дж. Оши)
|36:54
|37:19
|Евгений Малкин (П. Хернквист, С. Кросби)
|3-й период
|45:55
|Сидни Кросби (К. Шири, Б. Раст)
|46:07
|Олли Мяяття
|48:35
|Олли Мяяття
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, М. Нисканен)
|49:29
|Ларс Эллер (Дм. Орлов, М. Нисканен)
|54:38
|Овертайм
|60:34
|Конор Шири (Джаст. Шульц, С. Кросби)
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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