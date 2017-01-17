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17 января 2017, 23:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано отправлен в отставку

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Джек Капуано отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент генерального менеджера Дуг Уэйт.

«Клуб благодарит Джека за его неустанную работу в течение семи сезонов в качестве главного тренера. Его лидерские качества выводили команду в плей-офф три раза за последние четыре года. Он отличный тренер и ещё лучший человек. Мы желаем ему всего наилучшего», — сказал генеральный менеджер Гарт Сноу.

В текущем сезоне «Айлендерс» занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 42 матчах.

Нью-Йорк Айлендерс
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