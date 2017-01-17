Главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано отправлен в отставку

«Клуб благодарит Джека за его неустанную работу в течение семи сезонов в качестве главного тренера. Его лидерские качества выводили команду в плей-офф три раза за последние четыре года. Он отличный тренер и ещё лучший человек. Мы желаем ему всего наилучшего», — сказал генеральный менеджер Гарт Сноу.



В текущем сезоне «Айлендерс» занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 42 матчах.