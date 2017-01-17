Главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано отправлен в отставку
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Джек Капуано отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент генерального менеджера Дуг Уэйт.
«Клуб благодарит Джека за его неустанную работу в течение семи сезонов в качестве главного тренера. Его лидерские качества выводили команду в
В текущем сезоне «Айлендерс» занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 42 матчах.
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