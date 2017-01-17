«Нэшвилл» забрал защитника Ханта с драфта отказов
«Нэшвилл Предаторз» пополнился защитником Брэдом Хантом, которого «Сент-Луис Блюз» выставил на драфт отказов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
28-летний Хант в этом сезоне сыграл девять матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2». Всего в НХЛ на его счету 8 (2+6) результативных баллов в 30 играх за «Сент-Луис» и «Эдмонтон Ойлерз» при показателе полезности «-12».
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