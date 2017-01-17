«Нэшвилл» забрал защитника Ханта с драфта отказов

28-летний Хант в этом сезоне сыграл девять матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2». Всего в НХЛ на его счету 8 (2+6) результативных баллов в 30 играх за «Сент-Луис» и «Эдмонтон Ойлерз» при показателе полезности «-12».