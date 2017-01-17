Нападающий «Далласа» сломал три клюшки в матче против «Баффало»
Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Баффало» сломал подряд три клюшки.
Столь оригинальным способом раздосадованный хоккеист выместил злость после второй пропущенной шайбы, ставшей в итоге победной для «клинков» в этом матче.
Напомним, встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Добавим, что следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 18 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Даллас» 18 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».
|16.01.2017 21:00
|Зрители 19070
|Регулярный чемпионат
|KeyBank Center
|Баффало Сэйбрз
|4:1
|Даллас Старз
|(2:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Дэн Билсма
|Линди Рафф
Вратари
|Робин Ленер
|Кари Лехтонен 56:58 (К. Лехтонен 59:50)
|1-й период
|00:19
|Тайлер Эннис
|Бретт Ритчи
|07:12
|Радек Факса
|11:17
|12:34
|Джейк Маккейб
|Радек Факса (И. Гудлер)
|15:14
|2-й период
|25:17
|27:07
|Джек Айкел (С. Райнхарт, К. Окпосо)
|34:33
|Брайан Джионта
|3-й период
|59:50
|п.в.
|Джек Айкел
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Айкел (Баффало Сэйбрз), Т. Эннис (Баффало Сэйбрз), С. Райнхарт (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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