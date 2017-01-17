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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28460756/
17 января 2017, 22:05 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Нападающий «Далласа» сломал три клюшки в матче против «Баффало»

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Баффало» сломал подряд три клюшки.

Столь оригинальным способом раздосадованный хоккеист выместил злость после второй пропущенной шайбы, ставшей в итоге победной для «клинков» в этом матче.

Напомним, встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Добавим, что следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 18 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Даллас» 18 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».

16.01.2017 21:00 Зрители 19070 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 4:1 Даллас Старз
(2:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Дэн Билсма Линди Рафф
Вратари
Робин Ленер Кари Лехтонен 56:58 (К. Лехтонен 59:50)
1-й период
00:19 Тайлер Эннис
Бретт Ритчи 07:12
Радек Факса 11:17
12:34 Джейк Маккейб
Радек Факса (И. Гудлер) 15:14
2-й период
25:17
27:07 Джек Айкел (С. Райнхарт, К. Окпосо)
34:33 Брайан Джионта
3-й период
59:50 п.в. Джек Айкел
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Айкел (Баффало Сэйбрз), Т. Эннис (Баффало Сэйбрз), С. Райнхарт (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Баффало Сэйбрз
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