А не замахнуться ли Бобровскому на «Харт»?

РОЛЬ КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА

Кто лучший российский игрок первой половины сезона НХЛ? При всем разнообразии вариантов ответ лежит на поверхности. Нет, это не Евгений Малкин, который только-только оформил свой 11-й хет-трик и вновь вернулся в тройку первых бомбардиров лиги. И не Александр Овечкин, вокруг тысячного очка которого по обе стороны океана разве что хороводы с песнями не водят. Представители молодого поколения — Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Никита Кучеров — чудо как хороши и поджимают «зубров». Прекрасно смотрится в «Чикаго» центральный нападающий Артем Анисимов. Однако все они пока идут в числе преследователей — лидер вырвался далеко вперед.

То, что творит в «Коламбусе» Сергей Бобровский — это достижение, близкое к спортивному подвигу. Цифры не дают полного представления о космического масштаба роли нашего вратаря, хотя к ним мы еще вернемся. Даже во время необыкновенной победной серии из 16 матчей он постоянно находился на первом плане. Это логично, ведь в нападении «Блю Джекетс» нет ни одной суперзвезды, а защитники очень молоды (Джонсу и Мюррею еще нет и 24 лет, а Веренски и Нутиваара проводят первый сезон в лиге) либо давно не имели хорошую репутацию в плане надежности (Джонсон, ни разу за предыдущие десять сезонов в НХЛ не вылезавший из отрицательного показателя полезности, и Савар).

Да, теперь «Коламбус» не только имеет виртуальное представление о грамотной оборонительной тактике — команда научилась воплощать его в реальность. Однако при всем уважении к главному тренеру Джону Торторелле, который многое переосмыслил в своей работе, роскошным спецбригадам большинства (первое место в лиге как никак) талантливой молодежи и высочайшему командному духу, эти факторы ушли бы в песок, если бы не было нашего голкипера. Почти в каждом матче Бобровскому приходится всерьез выручать своих партнеров. Временное лидерство в таблице, упущенное за время недолгой болезни россиянина, стало настоящим шоком для «Коламбуса» — что особенно показательно на контрасте с положением безнадежного аутсайдера «Жакетов» в минувшем сезоне.

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ЭКСПЕРТЫ ВЫБИРАЮТ БОБРОВСКОГО

Теперь к цифрам. Россиянин за 34 матча десять раз признавался первой звездой — чаще всех в НХЛ. Такого внушающего уважения показателя нельзя добиться исключительно благожелательным отношением к вратарской профессии. По всем основным статистическим показателям Бобровский играет аккурат на уровне чемпионата-2012/13, пропуская в среднем две шайбы за матч (как и четыре года назад) и отражая 93,1 процента бросков (93,2% — в том сезоне).

Тогда по итогам укороченной из-за локаута регулярки ему удалось стать первым в истории НХЛ российским голкипером, который удостоился звания лучшего среди коллег по амплуа, и получить «Везину Трофи». Также он оказался в числе немногих хоккеистов, получивших голоса от журналистов в номинации на «Харт Трофи» (MVP регулярного чемпионата). Сейчас есть вратари, превосходящий Бобровского по проценту отраженных бросков или коэффициенту надежности — это Деван Дубник («Миннесоты») и Брэйден Холтби («Вашингтон»).

Однако эксперты официального сайта НХЛ отдали минимальное предпочтение именно Бобровскому как главному претенденту на «Везину» по итогам первой половины чемпионата. Обладателя этого престижного приза выбирают на основании голосования генеральных менеджеров клубов лиги. В основной своей массе это достопочтенные и консервативные люди с устоявшимся мнением, не склонные к резким порывам — если на то нет повода.

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ПОБОРОТЬСЯ С МАКДЭВИДОМ

Еще в середине декабря весьма авторитетный журналист ESPN Пьер Лебрюн общался с несколькими генеральными менеджерами. Те отразили царящее в их кругу общее мнение — «Везина» должна достаться вратарю «Монреаля» Кэри Прайсу, если он только сам не отдаст ее в другие руки. Последний календарный месяц ушедшего года канадец, подрастерявший форму, только этим и занимался. Теперь он уже не фаворит, а лишь один из нескольких претендентов. У каждого из них рядом есть элитный защитник/защитники с огромным авторитетом — Уэбер с Марковым у Прайса, Сутер у Дубника, Карлсон и Алзнер у действующего владельца «Везины» Холтби, Хара у Раска в «Бостоне». У Бобровского? Смотрим выше и сочувствуем.

Россиянин превосходит всех конкурентов по важнейшему показателю — победам, у него их 26 в 33 матчах. Фантастические цифры! У ближайшего преследователя в лице Дубника на три меньше. Да, сложно поверить, что «Коламбус» сохранит заданный темп и во второй половине чемпионата. Но если Бобровский, сбросивший в межсезонье восемь килограммов и, постучим по дереву, переставший мучаться из-за проблем с пахом, продолжит в том же духе, то рекорд имени Бродера-Холтби (48 побед в регулярке) может и пасть.