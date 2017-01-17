Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28457138/
17 января 2017, 16:46 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Гурьянов принес «Техасу» победу над «Сан-Антонио»

Форвард «Техас Старс» Денис Гурьянов принес победу команде в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Сан-Антонио Рэмпейдж» (4:3 OT).

19-летний российский нападающий, ставший бронзовым призером молодежного чемпионата мира, забил гол на девятой секунде овертайма.

Напомним, именно Гурьянов забросил решающую шайбу в овертайме чемпионата мира со Швецией (2:1).

Теперь на счету Гурьянова 15 (5+10) в 29 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Добавим, что за «Сан-Антонио» сыграл 20-летний российский защитник Сергей Бойков, который задрафтован «Колорадо».

В 29 матчах сезона 20-летний игрок обороны сделал восемь голевых передач.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

В честь победы наших на «Дакаре» - галерея самых тюнингованных КАМАЗов

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо