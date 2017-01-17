Гурьянов принес «Техасу» победу над «Сан-Антонио»

19-летний российский нападающий, ставший бронзовым призером молодежного чемпионата мира, забил гол на девятой секунде овертайма.

Напомним, именно Гурьянов забросил решающую шайбу в овертайме чемпионата мира со Швецией (2:1).

Теперь на счету Гурьянова 15 (5+10) в 29 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Добавим, что за «Сан-Антонио» сыграл 20-летний российский защитник Сергей Бойков, который задрафтован «Колорадо».

В 29 матчах сезона 20-летний игрок обороны сделал восемь голевых передач.