Гурьянов принес «Техасу» победу над «Сан-Антонио»
Форвард «Техас Старс» Денис Гурьянов принес победу команде в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Сан-Антонио Рэмпейдж» (4:3 OT).
19-летний российский нападающий, ставший бронзовым призером молодежного чемпионата мира, забил гол на девятой секунде овертайма.
Напомним, именно Гурьянов забросил решающую шайбу в овертайме чемпионата мира со Швецией (2:1).
Теперь на счету Гурьянова 15 (5+10) в 29 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Добавим, что за «Сан-Антонио» сыграл 20-летний российский защитник Сергей Бойков, который задрафтован «Колорадо».
В 29 матчах сезона 20-летний игрок обороны сделал восемь голевых передач.
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