Эннис вернулся после пропуска 30 матчей и забил в первой же смене
Форвард «Баффало Сэйбрз» Тайлер Эннис вернулся в состав после пропуска 30 матчей
из-за травмы паха и забил гол в первой же смене матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1).
«Чувствовал себя прекрасно, хотя и порядком “заржавел”. Но в последние пару дней много работал и уже заново привык ко всему», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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