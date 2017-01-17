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17 января 2017, 15:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Эннис вернулся после пропуска 30 матчей и забил в первой же смене

Форвард «Баффало Сэйбрз» Тайлер Эннис вернулся в состав после пропуска 30 матчей из-за травмы паха и забил гол в первой же смене матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1).

«Чувствовал себя прекрасно, хотя и порядком “заржавел”. Но в последние пару дней много работал и уже заново привык ко всему», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Баффало Сэйбрз
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