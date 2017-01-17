Сможет ли Овечкин превзойти Ягра? Лидеры НХЛ по победным голам

Шейн Доан («Аризона Койотс»)

Игры: 1508

Голы: 400

Победные голы: 69



Многолетний лидер и капитан «Аризоны» Шейн Доан не так давно оформил свою 400-ю шайбу в НХЛ, а количество победных голов Доана составляет 69. Поставив верность клубу превыше всего, Доан обрек себя остаться как без командных, так и без громких индивидуальных наград: всё-таки призы Марка Мессье и Кинга Клэнси вручаются не за яркие хоккейные достижения. А потому по-настоящему значимых победных голов Шейна мы, к сожалению, не вспомним. Самыми результативными в плане победных голов для Доана стали сезоны-2005/06 и 2006/07, где канадец оформлял по 7 решающих шайб. Этот сезон вряд ли станет последним в карьере Доана, год-другой на льду мы его ещё увидим, а потому поднять свои показатели на добрую пятёрку шайб он ещё сможет.



Рик Нэш («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Игры: 954

Голы: 407

Победные голы: 70



Прирождённый снайпер Нэш «настрелял» к 32 годам уже 70 победных шайб, большинство из которых пришлись на времена скромного по тем временам «Коламбуса». После перехода в «Рейнджерс» Нэш ничуть не сбавил в результативности и стал полноценным лидером атак «Нью-Йорка». Рекордный сезон пришёлся у Нэша как раз на период его второго сезона в новом клубе, когда Рик отметился сразу 9 победными шайбами. Тем не менее, когда решающие броски от Нэша требовались как ни от кого другого, он ушёл в тень — речь о финале сезона-2013/14, когда «Рейнджерс» почти без борьбы отдали приз «Лос-Анджелесу», а сам Нэш за весь плей-офф отличился лишь трижды.



Джефф Картер («Лос-Анджелес Кингз»)

Игры: 838

Голы: 330

Победные голы: 72



В вопросе победных шайб настоящий знаток — Джефф Картер. Картер всегда был стабильным, но не выдающимся бомбардиром, однако стоит только взглянуть на его статистику чуть подробнее, как мнение о нём изменится. Уже в своём дебютном сезоне за «Филадельфию» Джефф отгрузил соперникам 7 победных голов! Рекордным для Картера стал сезон-2008/09, где он отметился сразу 12 решающими бросками — таким может похвастать только Ягр. Всего же в победный превращается каждый 4,5 гол Картера — это абсолютный рекорд рейтинга. Но что самое важное — Джефф не теряется в решающие моменты. Два Кубка Стэнли «королей» — во многом заслуга Картера и его победных голов. Более того, Джефф идёт на новое достижение уже в этом сезоне: за 43 проведённые игры у него насчитывается уже 8 победных бросков, а ведь позади только половина сезона.

Даниэль Седин («Ванкувер Кэнакс»)

Игры: 1188

Голы: 366

Победные голы: 79



Разумеется, нынешний «Ванкувер Кэнакс» у всех связан с именами братьев Седин неспроста. На двоих шведские братья-близнецы выиграли для «касаток» 116 матчей, и больше в этом деле преуспел Даниэль, на счету которого в два раза больше победных шайб. Урожайным годом для Даниэля стал сезон-2010/11, когда он не просто выиграл «Арт Росс Трофи» и приз лучшему игроку сезона по версии игроков, но ещё и установил свой личный рекорд по победным шайбам за сезон — тогда Седин принёс родному клубу 10 побед. В последние годы Даниэль стабильно забивает примерно 4−5 победных шайб за сезон, а значит к концу карьеры вполне сможет заполнить эту графу красивой цифрой «100».



Мариан Госса («Чикаго Блэкхоукс»)

Игры: 1276

Голы: 515

Победные голы: 82



Поразительно, но Госса находится уже в том возрасте, когда забивать победные шайбы становится на удивление проще. Судите сами: в этом сезоне Мариан забросил уже 16 шайб, четверть из которых — решающие, и это при том, что бросать он стал в 1,5 раза реже. Это ли не хоккейная опытность?! Свой личный рекорд в 10 победных шайб за сезон словак установил еще в далеком сезоне-2002/03, будучи игроком «Оттавы», в то время как в «Чикаго» к таким показателям он пока приблизиться не может. Лучший цифры Госсы в стане «ястребов» — 6 решающих бросков за сезон.

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)

Игры: 882

Голы: 546

Победные голы: 94



О прямой зависимости успехов «Вашингтона» от результативности Овечкина говорить бессмысленно — достаточно просто взглянуть на цифры. В пяти сезонах Овечкин преодолевал отметку в 10 решающих голов, а уже в этом ему может покориться очередная круглая цифра: после 1000 очков Овечкин сможет похвастать и сотней победных голов. К сожалению, год за годом старания Александра — как об стенку горох, и одного только запала Овечкина явно не хватает. После каждого вылета из плей-офф болельщики «столичных» тешат себя мечтами о следующем сезоне. Так, может, этот сезон уже настал?



Патрик Марло («Сан-Хосе Шаркс»)

Игры: 1454

Голы: 493

Победные голы: 95



95 решающих голов Марло позволяют ему находиться в десятке лучших игроков НХЛ по этому показателю. В этом сезоне Патрик наверняка отпразднует свою 500-ую шайбу в НХЛ, а при большом желании доберётся и до сотни победных голов. У Марло схожая история с Риком Нэшем: Патрику также крайне не везёт в решающих матчах. Взять хотя бы сезон-2008/09, где Марло установил личный рекорд в 10 решающих шайб за сезон, а в плей-офф просто сдулся и набрал лишь 3 очка. Или более памятный пример с предыдущим розыгрышем Кубка Стэнли, где в финальной серии на счету Марло также оказался ноль в графе победных голов.