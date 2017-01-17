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17 января 2017, 14:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» — «Вашингтон»: Дэйли и Шульц установили личные рекорды

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (8:7 ОТ) забросил шайбу, сделал три голевые передачи и был признан второй звездой матча.

Он впервые в сезоне набрал 4 очка в одной игре и с 27 голами продолжает лидировать в гонке снайперов. В гонке бомбардиров Кросби с 50 очками занимает 2-е место.

Защитники «Питтсбурга» Джастин Шульц и Тревор Дэйли отдали в этом матче 4 и 3 голевых паса соответственно, установив личные рекорды. Евгений Малкин вышел на второе место в истории клуба по хет-трикам.

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