Он впервые в сезоне набрал 4 очка в одной игре и с 27 голами продолжает лидировать в гонке снайперов. В гонке бомбардиров Кросби с 50 очками занимает 2-е место.



Защитники «Питтсбурга» Джастин Шульц и Тревор Дэйли отдали в этом матче 4 и 3 голевых паса соответственно, установив личные рекорды. Евгений Малкин вышел на второе место в истории клуба по хет-трикам.