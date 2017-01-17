Гурьянов забил победный гол «Сан-Антонио» и стал первой звездой матча АХЛ
Российский нападающий «Техаса»,
фарм-клуба команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз», Денис Гурьянов забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Сан-Антонио» (4:3 ОТ).
Этот гол стал для российского игрока пятым в нынешнем сезоне Американской хоккейной лиги. В итоге его признали первой звездой встречи. Об этом сообщает официальный сайт АХЛ. Всего в активе Гурьянова стало 15 (5+10) очков в 29 матчах при показателе полезности «+2».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter