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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28454572/
17 января 2017, 13:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гурьянов забил победный гол «Сан-Антонио» и стал первой звездой матча АХЛ

Российский нападающий «Техаса», фарм-клуба команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз», Денис Гурьянов забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Сан-Антонио» (4:3 ОТ).

Этот гол стал для российского игрока пятым в нынешнем сезоне Американской хоккейной лиги. В итоге его признали первой звездой встречи. Об этом сообщает официальный сайт АХЛ. Всего в активе Гурьянова стало 15 (5+10) очков в 29 матчах при показателе полезности «+2».
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