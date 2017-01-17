Патрик, Свечников, Хишир и другие будущие звёзды НХЛ
Новый Эрик Карлссон, чешский вундеркинд, самый талантливый швейцарец в истории, будущий русский Next One — в обзоре потенциальных звёзд НХЛ.
В июне 2017 года в Чикаго состоится очередной драфт НХЛ, одними из фаворитов которого являются канадец Патрик Нолан и швейцарец Нико Хишир. Основные надежды российского хоккея придутся на следующий год, когда под очень высоким номером на драфте может быть выбран Андрей Свечников. Предлагаем присмотреться к будущим звёздам мирового хоккея.
Нолан Патрик, нападающий, Канада, драфт-2017
Уроженца Виннипега Нолана Патрика называют
Нико Хишир, нападающий, Швейцария, драфт-2017
Именно Хишир называется наравне с Патриком претендентом на общий первый номер чикагского драфта. В плюс к швейцарцу то, что он переехал летом в Северной Америке. Сейчас он выступает за «Галифакс» в QMJHL, откуда под первым номером не так давно выбрали Нэтана Маккиннона, а под третьим — Джонатана Друэна. Акции Хишира выросли после молодёжного чемпионата мира, когда он почти в одиночку мог остановить будущих чемпионов — сборную США. При этом сама фигура Хишира говорит о слабости ближайшего драфта. Швейцарца могут взять под первым номером, что случилось?
Тимоти Лильегрен, защитник, Швеция, драфт-2017
Лильегрен, как и Нолан, не смог попасть на молодёжный чемпионат мира. Если Нолан пропустил его
Габриэль Виларди, нападающий, Канада, драфт-2017
Виларди уже второй сезон выступает за «Виндзор» вместе с Михаилом Сергачёвым. Близость к крупным городам, в частности Детройту, помогает игрокам из этого города быть на виду у скаутов весь сезон и лучше развиваться. Виларди был лучшим среди канадцев перед мемориалом Глинки летом, но не сыграл
Мартин Нечас, нападающий, Чехия, драфт-2017
Чешский хоккей всё же продолжает производить элитных игроков. Вслед за Давидом Пастрняком, Якубом Враной и Павлом Захой настал черёд Мартина Нечаса. На МЧМ-2017 он не смог проявить себя ярко, но он был младше всех на два года, а сборная Чехии уступила в упорном матче в четвертьфинале канадцам. Нечас обратил на себя внимание после мемориала Глинки в августе, когда канадцы сенсационно не вышли из группы, а победителями турнира стали хозяева чехи. Нечас был капитаном той сборной.
Никита Попугаев, нападающий, Россия, драфт-2017
Москвич Попугаев уже второй сезон выступает в WHL. Когда долгое время Клим Костин считался самым перспективным россиянином на ближайшем драфте, Попугаев был в тени, но в этом сезоне смог выстрелить. Никита постепенно прибавлял, оббился в североамериканском хоккее. Сейчас он регулярно набирает очки и его позиции растут, Попугаев скорее типичный игрок для маленьких площадок, поэтому для его карьеры будет лучше продолжать играть там.
Андрей Свечников, нападающий, Россия, драфт-2018
Пока скауты ещё присматриваются к игрокам, которые будут готовы к драфту 2018 года, но уже сейчас всем понятно, что россиянин Андрей Свечников будет входить в следующий сезон одним из фаворитов. В этом году он выступает в USHL, переезд в США, к счастью, пошёл ему на пользу. В составе юниорской сборной до 17 лет
Расмус Далин, защитник, Швеция, драфт-2018
Но из игроков драфта 2018 года больше всего говорят о шведе Далине. Его игра стала настоящим откровением в главной шведской лиге, а тренерский штаб «молодёжки» взял его на чемпионат мира, где он был младше всех на три года. Он не затерялся, вёл за собой, даже забросил, но его ошибка лишила команду бронзы в матче с Россией. Среди минусов можно отметить только то, что ему ещё надо подрасти и возмужать.
Давид Левин, форвард,
Всего несколько лет назад Левин переехал из Израиля в Канаду, в 13 лет он только встал на коньки, перейдя из хоккея на роликовых коньках на лёд. Давид уже второй год выступает в OHL за клуб «Садбери» вместе с российским форвардом Дмитрием Соколовым. У него есть много областей, в которых ему нужно улучшать свою игру — от катания до понимания игры, но желание превышает всё. Его история позволяет надеяться, что его выберут высоко на драфте-2018 и дадут сыграть в НХЛ.
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