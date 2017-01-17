Патрик, Свечников, Хишир и другие будущие звёзды НХЛ

В июне 2017 года в Чикаго состоится очередной драфт НХЛ, одними из фаворитов которого являются канадец Патрик Нолан и швейцарец Нико Хишир. Основные надежды российского хоккея придутся на следующий год, когда под очень высоким номером на драфте может быть выбран Андрей Свечников. Предлагаем присмотреться к будущим звёздам мирового хоккея.

Нолан Патрик, нападающий, Канада, драфт-2017

Уроженца Виннипега Нолана Патрика называют франчайз-центром, который сможет вести за собой организацию, избравшую его на драфте, долгие годы. Минусом для его высокого выбора на драфте ближайшим летом может стать то, что он пропустил молодёжный чемпионат мира из-за травмы. Хотя, по мнению многих скаутов, акции не могут упасть, если ты не играешь. При этом акции могут взлететь у других хоккеистов, поэтому первое место Патрика на драфте сейчас под небольшим вопросом.



Нико Хишир, нападающий, Швейцария, драфт-2017

Именно Хишир называется наравне с Патриком претендентом на общий первый номер чикагского драфта. В плюс к швейцарцу то, что он переехал летом в Северной Америке. Сейчас он выступает за «Галифакс» в QMJHL, откуда под первым номером не так давно выбрали Нэтана Маккиннона, а под третьим — Джонатана Друэна. Акции Хишира выросли после молодёжного чемпионата мира, когда он почти в одиночку мог остановить будущих чемпионов — сборную США. При этом сама фигура Хишира говорит о слабости ближайшего драфта. Швейцарца могут взять под первым номером, что случилось?

Тимоти Лильегрен, защитник, Швеция, драфт-2017

Лильегрен, как и Нолан, не смог попасть на молодёжный чемпионат мира. Если Нолан пропустил его из-за последствий травмы, то отцеп Лильегрена выглядел удивительным. Его сравнивают с Эриком Карлссоном из-за катания и атакующего потенциала, при этом другие специалисты видят в нём Виктора Хедмана, но только по физике он уступает столбу обороны «Тампы». Одним из его недостатков называется то, что Тимоти почти не прогрессирует при игре непосредственно в обороне.

Габриэль Виларди, нападающий, Канада, драфт-2017

Виларди уже второй сезон выступает за «Виндзор» вместе с Михаилом Сергачёвым. Близость к крупным городам, в частности Детройту, помогает игрокам из этого города быть на виду у скаутов весь сезон и лучше развиваться. Виларди был лучшим среди канадцев перед мемориалом Глинки летом, но не сыграл из-за травмы. Единственным его минусом считается катание, а с броском, с умением обращаться с шайбой проблем у него нет.

Мартин Нечас, нападающий, Чехия, драфт-2017

Чешский хоккей всё же продолжает производить элитных игроков. Вслед за Давидом Пастрняком, Якубом Враной и Павлом Захой настал черёд Мартина Нечаса. На МЧМ-2017 он не смог проявить себя ярко, но он был младше всех на два года, а сборная Чехии уступила в упорном матче в четвертьфинале канадцам. Нечас обратил на себя внимание после мемориала Глинки в августе, когда канадцы сенсационно не вышли из группы, а победителями турнира стали хозяева чехи. Нечас был капитаном той сборной.

Никита Попугаев, нападающий, Россия, драфт-2017

Москвич Попугаев уже второй сезон выступает в WHL. Когда долгое время Клим Костин считался самым перспективным россиянином на ближайшем драфте, Попугаев был в тени, но в этом сезоне смог выстрелить. Никита постепенно прибавлял, оббился в североамериканском хоккее. Сейчас он регулярно набирает очки и его позиции растут, Попугаев скорее типичный игрок для маленьких площадок, поэтому для его карьеры будет лучше продолжать играть там.



Андрей Свечников, нападающий, Россия, драфт-2018

Пока скауты ещё присматриваются к игрокам, которые будут готовы к драфту 2018 года, но уже сейчас всем понятно, что россиянин Андрей Свечников будет входить в следующий сезон одним из фаворитов. В этом году он выступает в USHL, переезд в США, к счастью, пошёл ему на пользу. В составе юниорской сборной до 17 лет Свечников-младший стал лучшим бомбардиром Мирового кубка вызова, в составе сборной старше на год самым ценным хоккеистом аналогичного турнира, но в другой возрастной группе. Андрей может стать первым россиянином с 2012 года, которого могут выбрать под общим первым номером.



Расмус Далин, защитник, Швеция, драфт-2018

Но из игроков драфта 2018 года больше всего говорят о шведе Далине. Его игра стала настоящим откровением в главной шведской лиге, а тренерский штаб «молодёжки» взял его на чемпионат мира, где он был младше всех на три года. Он не затерялся, вёл за собой, даже забросил, но его ошибка лишила команду бронзы в матче с Россией. Среди минусов можно отметить только то, что ему ещё надо подрасти и возмужать.