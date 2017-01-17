Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ против «Вашингтона»

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«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 8:7 (ОТ).

Главным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ стало противостояние обладателей Кубка Стэнли «Питтсбурга» и лидера регулярного чемпионата «Вашингтона». Дуэль лучших российских хоккеистов последних лет Евгения Малкина и Александра Овечкина всегда привлекает внимание не только российских болельщиков, но и любителей хоккея за океаном. Интерес подогревал еще и факт девятиматчевой победной серии столичного клуба, который, благодаря ей, вышел в лидеры чемпионата. И, конечно же, играли непримиримые соперники по Восточной конференции, что всегда привносит особый накал этим поединкам.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 17.01.2017, 3:00 8:7 ОТ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз

Игра превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания — команды наколотили 15 шайб и решили спор в овертайме, что вызвало бурю эмоций как у игроков, так и у болельщиков.

Первый период не предвещал града голов, обрушившегося на PPG Paints Arena в понедельник. «Вашингтон» уверенно начал матч и заставил соперников играть под свою диктовку. На восьмой минуте Андре Бураковски открыл счет, а десять минут спустя Никлас Бекстрем с передачи Овечкина удвоил преимущество гостей.

Болельщики «пингвинов» совсем уже приуныли, когда Джастин Уильямс забросил третью шайбу в ворота Мэттью Мюррея на второй минуте второго периода.

То, что произошло дальше, навсегда войдет в историю игры — команды забросили в этой двадцатиминутке еще восемь голов, включая шесть в исполнении «Питтсбурга» и хет-трик Малкина.

Российский нападающий был признан первой звездой матча и стал на какое-то время даже популярнее своего звездного капитана Сидни Кросби.

Именно Джино, как его называют поклонники «Питтсбурга», начал камбэк своей команды на седьмой минуте второго периода.

Не прошло и минуты, как Конор Шири сократил отставание хозяев до минимума, а еще через 103 секунды Ник Бонино сравнял счет. «Питтсбург» отыгрался с 0:3 за две минуты 27 секунд. При равном счете команды взяли короткую передышки на без малого пять минут, после чего снова превратили этот замечательный хоккейный вечер в кошмар для голкиперов.

На 14-й минуте периода хозяев, как бы это парадоксально ни звучало, вывел вперед Овечкин.

Седьмая шайба во встрече записана на Брайана Раста, который отдавал пас из-за ворот, но шайба попала в конек капитану «Кэпиталз» и каким-то немыслимым образом проскочила в ворота между коньком голкипера и штангой.

Через 50 секунд Малкин забросил вторую шайбу, сотворив шедевр. Держа вытянутой рукой клюшку, Евгений замкнул на ближней штанге прострел вдоль ворот и удвоил преимущество своей команды.

Но «Вашингтон» сдаваться не собирался и уже через 30 секунд отыграл одну шайбу усилиями Бретта Коннолли. А на 17-й минуте периода Ларсе Эллер вновь восстановил равновесие.

Однако на перерыв команды ушли при счете 6:5 в пользу хозяев. На 18-й минуте Малкин забросил третью шайбу, которую пытались оспорить гости, указывая на то, что во вратарской зоне находился другой игрок «Питтсбурга» и мешал голкиперу.

Но судьи не стали отменять гол после видеповтора и тем самым официально зарегистрировали 11-й хет-трик Малкина в НХЛ.

По этому показателю Евгений вышел на второе место в истории «Питтсбург», уступая лишь легендарному Марио Лемье, у которого их 40. Россиянин также опередил Павла Дацюка в списке российских бомбардирова в регулярных чемпионатах за всю историю лиги. Теперь 30-летний Малкин занимает девятое место. Лучшим российским снайпером в НХЛ остается Овечкин — он забросил 546 шайб в 883 встречах.

Как выяснилось позже, это было только началом захватывающего триллера. Капитан «Питтбурга» Кросби на шестой минуте третьего периода довел преимущество до двух шайб, позволив болельщикам перевести дух. Но лидеры чемпионата опять проявили характер. Ти Джей Оши на 50й минуте матча сократил отставание «Вашингтона», а Ларс Эллер за пять минут до конца основного времени сравнял счет — 7:7.

Встреча продолжилась в овертайме, где развязка наступила очень быстро.

На 35-й секунде дополнительного времени Шири затолкал в ворота гостей победную шайбу и закончил один из самых безумных матчей в истории НХЛ.

Малкин прокомментировал игру и свой хет-трик в интервью официальному сайту «Питтсбурга».

«Этот матч не был простым, а был каким-то безумным.

Нам нужно было забивать после такого неудачного начала, и мы смогли обрести дополнительную уверенность после того, как забили первый гол. Нам все равно надо стараться играть лучше. Соперник забросил семь шайб, и это очень много. Надо работать и стараться исправить ошибки. Конечно, для нападающих матч получился веселым, но не для вратарей. Думаю, что болельщикам понравилось. «Вашингтон» — лучшая команда лиги на данный момент, мы смогли их обыграть, хотя действовали небезупречно. Два очка заработали, будем стараться сыграть лучше в Монреале.

Мой хет-трик? Он тоже получился странным, особенно второй гол, когда шайба просто удачно подскочила. Когда делаешь правильные вещи, то такое иногда случается. Надо стараться идти на ворота, каждый эпизод завершать броском, — рассказал хоккеист.

Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан отметил непредсказуемый характер игры.

«Больше всего радуют волевые качества команды. Мы проигрывали со счетом 0:3 в матче против очень хорошей команды. И в тот момент игра могла пойти по одному из двух сценариев.

Все могло закончиться нашим быстрым разгромом,

— заявил специалист.

Что касается трио россиян в «Вашингтоне», то голами они не отметились, зато набрали очки. Овечкин сделал две результативные передачи, а Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — по одной.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 16.01.2017, 21:00 0:4 Бостон Брюинз Нью-Йорк Айлендерс

«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4.

Команда Николая Кулемина уверенно переиграла в гостях «Бостон», причем российский легионер отметился дублем и был признан первой звездой матча. Самым результативным стал второй период встречи, в котором «островитяне» забросили три шайбы.

Кулемин открыл счет на четвертой минуте периода, через две минуты Джош Бейли удвоил преимущество команды, а под занавес двадцатиминутки российский лидер «Нью-Йорка» забросил третью шайбу в ворота «Бостона».

В третьем периоде Джейсон Чимера установил окончательный счет — 4:0 в пользу «Нью-Йорка».

«ЛосАнджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2.

Один из лидеров «Тампы» Никита Кучеров помог своей команде одержать волевую победу в гостях у «королей». Команда из Флориды пропустила первой, но затем Тайлер Джонсон и Брайан Бойл забросили две шайбы. В последней активное участие принял Кучеров, которому записали результативную передачу.

Результаты остальных встреч:

«Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз» — 4:1

«Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенз» — 1:0

«Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс» — 5:2

«Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс» — 3:1.