Наши в Америке: хет-трик Малкина, дубль Кулемина и автогол Овечкина

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Ночью в Северной Америке был сыгран чудо-матч, в котором значимую роль играли российские хоккеисты, а то после встречи «Монреаля» и «Детройта» было совсем грустно. Зато проснулся Николай Кулемин.

«ПИТТСБУРГ» — «ВАШИНГТОН» — 8:7 ОТ.

Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 0+2, «-4» за 21 минуту.

В сезоне: 44 матча, 21+18, «+5».

Вижу, что на его счету две передачи. Но он забил в свои ворота, опять начал утомлять своими бросками с удобной позиции, хотя шайба не раз и не два не просто проходила мимо, но и покидала зону, хотя команда была в меньшинстве. Как только хозяева включили обороты, стал незаметен. Но провел 9 силовых приемов. Такому показателю даже Емелин позавидует.

Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+1, «-2» за 17 минут.

В сезоне: 44 матча, 5+25, «+12».

Тоже не блистал даже в тот момент, когда «Питтсбург» не мог прийти в себя. Игровое время по сравнению с прошлой встречей увеличили аж на четыре минуты, но заметным Евгений был, когда команда пропускала. Например, пятился, когда забивали одну из шайб. Были три броска в створ ворот и выиграл 50 процентов вбрасываний. Находился на льду и в овертайме.

Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 22 минуты.

В сезоне: 44 матча, 2+18, «+16».

Нанес три броска, провел четыре силовых приема и иногда не понимал, что происходит. Меньше всех виноват в безумии, так как завершил микроматч со счетом 2:2. Из трех российских игроков «Вашингтона» смотрелся лучше всех.

Евгений МАЛКИН, «Питтсбург» — 3+0, «+1» за 16 минут.

В сезоне: 43 матча, 21+18, «+8».

А ведь начал игру неважно. Удалился за грубость. Опять бежал не туда и делал не то. Он так и последние пару матчей сыграл. Но после счета 0:3 ему все надоело и он стал лучшим в команде. Первая звезда дня, мог бы сделать и покер, но в овертайме повезло другим. Нанес пять бросков, а один из его голов долго просматривали. Посмотрите и вы.

«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — «ТАМПА» — 1:2.

Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 0+1, «+1» за 21 минуту.

В сезоне: 38 матчей, 17+24, «+8».

Был очень активным, а в начале второго периода наше сердце (и, уверен, сердце Джона Купера) замерло, так как после силового приема Никита, согнувшись, поехал на скамейку. К счастью, это был лишь неприятный синяк. Очень старался забить, применял свой мудреный бросок, но не везло. Три попытки для взятия ворот закончились ничем. Дважды заработал удаления на себе.

Владислав НАМЕСТНИКОВ, «Тампа» — 0+0, «0» за 16 минут.

В сезоне: 41 матч, 5+12, «-6».

Был каким-то излишне суетливым, что видно и по статистике. Например, Владислав бросил по воротам только два раза, зато провел пять силовых приемов. Но опять же выиграл половину вбрасываний, то есть сыграл достаточно полезно. Уверен, что если бы в команде все были здоровы, то снова играл бы в третьем звене.

Никита НЕСТЕРОВ, «Тампа» — 0+0, «0» за 20 минут.

В сезоне: 31 матч, 2+7, «+2».

Микроматч завершил со счетом 1:1, но в пропущенной шайбе виноват исключительно Бен Бишоп и только он. Неожиданно нашего защитника стали выпускать в первом потоке большинства и он сыграл больше других защитников — 3 минуты. И пусть в итоге это не принесло большой пользы, но Никита снова показал, что является надежным. Ни разу не бросил по воротам, но это неважно.

«ДЕТРОЙТ» — «МОНРЕАЛЬ» — 1:0.

Александр РАДУЛОВ, «Монреаль» — 0+0, «0» за 17 минут.

В сезоне: 43 матча, 10+22, ««+7».

Сыграл неожиданно плохо, хотя все ждали, что с Александром Гальченюком Радулов продолжит покорять лигу. Ни одного броска, ни одного опасного момента даже за минуту в большинстве. Один раз заблокировал чей-то бросок — на этом все.

Алексей ЕМЕЛИН, «Монреаль» — 0+0, «-1» за 24 минуты.

В сезоне: 43 матча, 2+4, «+7».

Был на льду, когда забивал Томаш Ванек и Алексей держал на «пятачке» как раз этого хоккеиста. После многочисленных повторов все-таки выяснилось, что Ванек последним задел шайбу, но если бы так не решили, то это был бы автогол — шайба отлетела в ворота от нашего хоккеиста. Но вряд ли стоит говорить, что наш защитник ошибся. На этот раз вел себя скромно и провел только один силовой прием. Зато дважды бросил по воротам.

Алексей МАРЧЕНКО, «Детройт» — 0+0, «+1» за 19 минут.

В сезоне: 28 матчей, 0+5, «+3».

Мог забить или, по крайней мере, стать автором передачи. Бросил по воротам от синей линии, но свой подставил клюшку и шайба пролетела между ног Кэри Прайсу, но и в сторону от ворот. В статистике у Алексея одни нули и по тридцать секунд в большинстве и в меньшинстве. Но команда не пропустила, а значит, он — герой.

«БОСТОН» — «АЙЛЕНДЕРС» — 0:4.

Николай КУЛЕМИН, «Айлендерс» — 2+0. «+2» за 14 минут.

В сезоне: 40 матчей, 7+6, «+2».

Усыплять на протяжении 39 матчей всю лигу, сделать так, чтобы тебя не замечали, а потом неожиданно забить два раза и стать первой звездой матча. Если в этом была тактика Николая, то она сработала. Последний раз Николай забрасывал две шайбы 19 января 2014 года, то есть чуть-чуть не хватило для юбилея. Что тут сказать? Сыграл здорово, но как бы теперь он не ушел в тень до апреля.

«ЭДМОНТОН» — «АРИЗОНА» — 3:1.

Александр БУРМИСТРОВ, «Аризона» — 0+1, «-1» за 18 минут.

В сезоне: 24 матча, 0+3, «-7».

Чаще всего появлялся на льду с Джорданом Мартинуком и Лоусоном Краузе. Что сказать о первой игре Александра? Ничего не изменилось. Он был ровно таким же вялым, как и в «Виннипеге», только увеличилось игровое время (наверное, ненадолго). Опять равнодушно ехал к своим воротам, когда забивали. Правда, сделал отличную передачу при игре в большинстве, но перед этим едва не потерял шайбу. Не нанес ни одного броска, хотя три минуты был на площадке, когда у «Аризоны» был лишний игрок.

Антон СЛЕПЫШЕВ, «Эдмонтон» — 0+0, «0» за 11 минут.

В сезоне: 18 матчей, 2+2, «+4».

Выходил на лед с Миланом Лучичем и Дэйком Каджулой, но как-то все было слишком вяло, без опасности. Нанес один бросок, провел один силовой прием. И снова не показал, что без него «Эдмонтону» не обойтись.

НЕ ПОПАЛИ.

Андрей Василевский из «Тампы» пропускал игру — смотрел матч со скамейки. Сперва Бишоп грубо ошибся в первом периоде, затем конкурент российского хоккеиста продемонстрировал шикарную игру.

Ровно месяц не выходил на лед Андрей Марков и сроки постоянно увеличиваются. Говорили, что пропустит три встречи, потом еще пару. Ожидается, что вот-вот выйдет на лед, но каждый раз ему продлевают неожиданный отпуск.

У Дмитрия Куликова из «Баффало» по-прежнему проблемы со спиной и потому он пропускал матч с «Далласом».

НАШИ В АХЛ.

«САН-АНТОНИО» — «ТЕХАС» — 3:4 ОТ.

Денис ГУРЬЯНОВ, «Техас» — 1+0, «+1».

В сезоне: 29 матчей, 5+10, «+2».

Поразил ворота в овертайме и стал первой звездой матча. Наконец-то восстановился после молодежного чемпионата мира. Нанес три броска.

Сергей БОЙКОВ, «Сан-Антонио» — 0+1, «0».

В сезоне: 29 матчей, 0+8, «+1».

Очень хочет поразить ворота и бесстрашно атакует, но пока не везет. Трижды хотел впервые отличиться в матче АХЛ.

«РОКФОРД» — «ГРЭНД РЭПИДС» — 3:1.

Евгений СВЕЧНИКОВ, «Гранд Рэпидс» — 0+0, «0».

В сезоне: 37 матчей, 10+7, «-6».

Был незаметен — ни разу не бросил по воротам.

«САН-ХОСЕ» — «БЭЙКЕРСФИЛД» — 7:1.

Николай ГОЛДОБИН, «Сан-Хосе» — 0+0, «+2».

В сезоне: 32 матча, 7+18, «-1».

Три броска — все, чем может похвастаться Николай. Вратарь фарм-клуба «Эдмонтона» пропускал от любых других хоккеистов.

НЕ ПОПАЛИ.

Радель Фазлеев, выступающий в фарме «Филадельфии», не был заявлен на игру против «Спрингфилда». Не исключено, что тренер просто дал ему передышку, так как в последних матчах дела у Раделя не клеились.

Пропускал встречу и Дамир Шарипзянов из «Онтарио». Не забываем, что у него была травма, и он готов не лучшим образом, хоть и сыграл в предыдущей встрече.