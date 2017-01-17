Наши в Америке: хет-трик Малкина, дубль Кулемина и автогол Овечкина
Все о россиянах за океаном — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ночью в Северной Америке был сыгран
«ПИТТСБУРГ» — «ВАШИНГТОН» — 8:7 ОТ.
Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 0+2, «-4» за 21 минуту.
В сезоне: 44 матча, 21+18, «+5».
Вижу, что на его счету две передачи. Но он забил в свои ворота, опять начал утомлять своими бросками с удобной позиции, хотя шайба не раз и не два не просто проходила мимо, но и покидала зону, хотя команда была в меньшинстве. Как только хозяева включили обороты, стал незаметен. Но провел 9 силовых приемов. Такому показателю даже Емелин позавидует.
Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+1, «-2» за 17 минут.
В сезоне: 44 матча, 5+25, «+12».
Тоже не блистал даже в тот момент, когда «Питтсбург» не мог прийти в себя. Игровое время по сравнению с прошлой встречей увеличили аж на четыре минуты, но заметным Евгений был, когда команда пропускала. Например, пятился, когда забивали одну из шайб. Были три броска в створ ворот и выиграл 50 процентов вбрасываний. Находился на льду и в овертайме.
Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 22 минуты.
В сезоне: 44 матча, 2+18, «+16».
Нанес три броска, провел четыре силовых приема и иногда не понимал, что происходит. Меньше всех виноват в безумии, так как завершил микроматч со счетом 2:2. Из трех российских игроков «Вашингтона» смотрелся лучше всех.
Евгений МАЛКИН, «Питтсбург» — 3+0, «+1» за 16 минут.
В сезоне: 43 матча, 21+18, «+8».
А ведь начал игру неважно. Удалился за грубость. Опять бежал не туда и делал не то. Он так и последние пару матчей сыграл. Но после счета 0:3 ему все надоело и он стал лучшим в команде. Первая звезда дня, мог бы сделать и покер, но в овертайме повезло другим. Нанес пять бросков, а один из его голов долго просматривали. Посмотрите и вы.
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — «ТАМПА» — 1:2.
Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 0+1, «+1» за 21 минуту.
В сезоне: 38 матчей, 17+24, «+8».
Был очень активным, а в начале второго периода наше сердце (и, уверен, сердце Джона Купера) замерло, так как после силового приема Никита, согнувшись, поехал на скамейку. К счастью, это был лишь неприятный синяк. Очень старался забить, применял свой мудреный бросок, но не везло. Три попытки для взятия ворот закончились ничем. Дважды заработал удаления на себе.
Владислав НАМЕСТНИКОВ, «Тампа» — 0+0, «0» за 16 минут.
В сезоне: 41 матч, 5+12, «-6».
Был
Никита НЕСТЕРОВ, «Тампа» — 0+0, «0» за 20 минут.
В сезоне: 31 матч, 2+7, «+2».
Микроматч завершил со счетом 1:1, но в пропущенной шайбе виноват исключительно Бен Бишоп и только он. Неожиданно нашего защитника стали выпускать в первом потоке большинства и он сыграл больше других защитников — 3 минуты. И пусть в итоге это не принесло большой пользы, но Никита снова показал, что является надежным. Ни разу не бросил по воротам, но это неважно.
«ДЕТРОЙТ» — «МОНРЕАЛЬ» — 1:0.
Александр РАДУЛОВ, «Монреаль» — 0+0, «0» за 17 минут.
В сезоне: 43 матча, 10+22, ««+7».
Сыграл неожиданно плохо, хотя все ждали, что с Александром Гальченюком Радулов продолжит покорять лигу. Ни одного броска, ни одного опасного момента даже за минуту в большинстве. Один раз заблокировал
Алексей ЕМЕЛИН, «Монреаль» — 0+0, «-1» за 24 минуты.
В сезоне: 43 матча, 2+4, «+7».
Был на льду, когда забивал Томаш Ванек и Алексей держал на «пятачке» как раз этого хоккеиста. После многочисленных повторов
Алексей МАРЧЕНКО, «Детройт» — 0+0, «+1» за 19 минут.
В сезоне: 28 матчей, 0+5, «+3».
Мог забить или, по крайней мере, стать автором передачи. Бросил по воротам от синей линии, но свой подставил клюшку и шайба пролетела между ног Кэри Прайсу, но и в сторону от ворот. В статистике у Алексея одни нули и по тридцать секунд в большинстве и в меньшинстве. Но команда не пропустила, а значит, он — герой.
«БОСТОН» — «АЙЛЕНДЕРС» — 0:4.
Николай КУЛЕМИН, «Айлендерс» — 2+0. «+2» за 14 минут.
В сезоне: 40 матчей, 7+6, «+2».
Усыплять на протяжении 39 матчей всю лигу, сделать так, чтобы тебя не замечали, а потом неожиданно забить два раза и стать первой звездой матча. Если в этом была тактика Николая, то она сработала. Последний раз Николай забрасывал две шайбы 19 января 2014 года, то есть
«ЭДМОНТОН» — «АРИЗОНА» — 3:1.
Александр БУРМИСТРОВ, «Аризона» — 0+1, «-1» за 18 минут.
В сезоне: 24 матча, 0+3, «-7».
Чаще всего появлялся на льду с Джорданом Мартинуком и Лоусоном Краузе. Что сказать о первой игре Александра? Ничего не изменилось. Он был ровно таким же вялым, как и в «Виннипеге», только увеличилось игровое время (наверное, ненадолго). Опять равнодушно ехал к своим воротам, когда забивали. Правда, сделал отличную передачу при игре в большинстве, но перед этим едва не потерял шайбу. Не нанес ни одного броска, хотя три минуты был на площадке, когда у «Аризоны» был лишний игрок.
Антон СЛЕПЫШЕВ, «Эдмонтон» — 0+0, «0» за 11 минут.
В сезоне: 18 матчей, 2+2, «+4».
Выходил на лед с Миланом Лучичем и Дэйком Каджулой, но
НЕ ПОПАЛИ.
Андрей Василевский из «Тампы» пропускал игру — смотрел матч со скамейки. Сперва Бишоп грубо ошибся в первом периоде, затем конкурент российского хоккеиста продемонстрировал шикарную игру.
Ровно месяц не выходил на лед Андрей Марков и сроки постоянно увеличиваются. Говорили, что пропустит три встречи, потом еще пару. Ожидается, что
У Дмитрия Куликова из «Баффало»
НАШИ В АХЛ.
«САН-АНТОНИО» — «ТЕХАС» — 3:4 ОТ.
Денис ГУРЬЯНОВ, «Техас» — 1+0, «+1».
В сезоне: 29 матчей, 5+10, «+2».
Поразил ворота в овертайме и стал первой звездой матча.
Сергей БОЙКОВ, «Сан-Антонио» — 0+1, «0».
В сезоне: 29 матчей, 0+8, «+1».
Очень хочет поразить ворота и бесстрашно атакует, но пока не везет. Трижды хотел впервые отличиться в матче АХЛ.
«РОКФОРД» — «ГРЭНД РЭПИДС» — 3:1.
Евгений СВЕЧНИКОВ, «Гранд Рэпидс» — 0+0, «0».
В сезоне: 37 матчей, 10+7, «-6».
Был незаметен — ни разу не бросил по воротам.
«САН-ХОСЕ» — «БЭЙКЕРСФИЛД» — 7:1.
Николай ГОЛДОБИН, «Сан-Хосе» — 0+0, «+2».
В сезоне: 32 матча, 7+18, «-1».
Три броска — все, чем может похвастаться Николай. Вратарь
НЕ ПОПАЛИ.
Радель Фазлеев, выступающий в фарме «Филадельфии», не был заявлен на игру против «Спрингфилда». Не исключено, что тренер просто дал ему передышку, так как в последних матчах дела у Раделя не клеились.
Пропускал встречу и Дамир Шарипзянов из «Онтарио». Не забываем, что у него была травма, и он готов не лучшим образом, хоть и сыграл в предыдущей встрече.
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