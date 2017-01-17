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17 января 2017, 10:42 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Малкин — первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата.

Национальная хоккейная лига (<span class=error>НХЛ</span>) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Увеличить
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Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, оформивший хет-трик в матче с «Вашингтоном» (8:7).

Этот хет-трик стал для него 11-м в карьере за 687 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. 30-летний россиянин обошел экс-форварда «Детройта» Павла Дацюка в списке лучших российских снайперов в регулярных чемпионатах за всю историю лиги и занимает теперь девятое место. Всего на счету Малкина стало 809 (316 голов + 493 передач) очков.

Второй звездой дня стал голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший все 32 броска по своим воротам в поединке с «Бостоном» (4:0), а замкнул тройку вратарь «Детройта» Джаред Коро, сделавший 18 сэйвов в игре с «Монреалю» (1:0).

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Новости НХЛ

Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ против «Вашингтона»

Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ против «Вашингтона»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил 11-й в энхаэловской карьере хет-трик в победном матче против «Вашингтона» Александра Овечкина, а российский легионер «Нью-Йорк Айлендерз» Николай Кулемин отметился дублем в ворота «Бостона» и был признан первой звездой встречи.
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