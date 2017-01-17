Малкин — первая звезда дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата.
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Второй звездой дня стал голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, отразивший все 32 броска по своим воротам в поединке с «Бостоном» (4:0), а замкнул тройку вратарь «Детройта» Джаред Коро, сделавший 18 сэйвов в игре с «Монреалю» (1:0).
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