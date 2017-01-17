Овечкин закончил матч с «Пингвинз» с худшим показателем полезности среди команд
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин закончил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (7:8 ОТ) с показателем полезности «-4».
Это худший показатель среди игроков обеих команд. По «-3» набрали его одноклубники — форвард Никлас Бекстрём, защитники Карл Алзнер и Мэтт Нисканен. До этого он неизменно был в плюсе по полезности на протяжении 7 предыдущих матчей.
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