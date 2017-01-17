Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28451332/
17 января 2017, 10:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин: Игра чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» была сумасшедшей

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Игра регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» получилась по-настоящему сумасшедшей, заявил российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин.

Встреча, прошедшая в Питтсбурге в понедельник, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 8:7 и стала самой результативной в текущем чемпионате. Малкин в этой игре забросил три шайбы, сделав 11-й хет-трик в НХЛ.

«Это была сумасшедшая игра. Мы медленно стартовали, что не является нашем стилем игры. Семь пропущенных голов — слишком много. Нам еще нужно поработать над игрой в обороне и не зарабатывать глупых удалений, как я в первой же смене. Да, наверное, такая игра с большим количеством голов приносит удовольствие нападающим, но точно не голкиперам», — цитирует Малкина сайт НХЛ.

После игры Малкин был признан первой звездой матча. «Питтсбург» прервал девятиматчевую победную серию «Вашингтона».

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной