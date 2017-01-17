Малкин: Игра чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» была сумасшедшей
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Игра регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» получилась по-настоящему сумасшедшей, заявил российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин.
Встреча, прошедшая в Питтсбурге в понедельник, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 8:7 и стала самой результативной в текущем чемпионате. Малкин в этой игре забросил три шайбы, сделав 11-й
«Это была сумасшедшая игра. Мы медленно стартовали, что не является нашем стилем игры. Семь пропущенных голов — слишком много. Нам еще нужно поработать над игрой в обороне и не зарабатывать глупых удалений, как я в первой же смене. Да, наверное, такая игра с большим количеством голов приносит удовольствие нападающим, но точно не голкиперам», — цитирует Малкина сайт НХЛ.
После игры Малкин был признан первой звездой матча. «Питтсбург» прервал девятиматчевую победную серию «Вашингтона».
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