«Питтсбург» и «Вашингтон» провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (8:7 ОТ) стал самым результативным в нынешнем сезоне.
Команды забили 15 голов на двоих, что на один больше, чем у «Каролины Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс» (8:6) в матче, состоявшемся 13 декабря.
Кроме того, это самый результативный матч НХЛ начиная с октября 2011 года, когда «Виннипег» обыграл «Филадельфию» со счетом 9:8.
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