Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28450808/
17 января 2017, 9:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» и «Вашингтон» провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (8:7 ОТ) стал самым результативным в нынешнем сезоне.

Команды забили 15 голов на двоих, что на один больше, чем у «Каролины Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс» (8:6) в матче, состоявшемся 13 декабря.

Кроме того, это самый результативный матч НХЛ начиная с октября 2011 года, когда «Виннипег» обыграл «Филадельфию» со счетом 9:8.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России