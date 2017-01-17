Малкин: Первая шайба прибавила уверенности «Питтсбургу» в матче с «Вашингтоном»

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В ночь на вторник Малкин отличился в домашнем матче против «Вашингтона» на 27-й, 35-й и 38-й минутах встречи, оформив 11-й хет-трик в карьере. «Питтсбург» победил в овертайме со счетом 8:7, уступая в начале второго периода со счетом 0:3. После игры российский нападающий был признан первой звездой встречи.

«Нам нужно было забросить первую шайбу, — сказал Малкин. — После этого у нас прибавилось уверенности. У “Вашингтона” была игра за день до этого, мы знали это и просто делали правильные вещи, такие, как заброс шайбы за спины защитников, играли в наступательный хоккей и после первой шайбы мы заиграли лучше».

В нынешнем регулярном чемпионате российский форвард «Питтсбурга» забросил уже 21 шайбу, набрав 49 (21+28) очков по системе «гол+пас» в 43 матчах.