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17 января 2017, 8:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин: Первая шайба прибавила уверенности «Питтсбургу» в матче с «Вашингтоном»

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первая заброшенная шайба прибавила уверенности «Питтсбургу» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтоном». Такое мнение высказал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, слова которого приводит пресс-служба клуба.

<em>МОСКВА 17 января. /ТАСС/.</em> Первая заброшенная шайба прибавила уверенности Питтсбургу в матче Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) с Вашингтоном. Такое мнение высказал российский форвард <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> слова которого приводит <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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В ночь на вторник Малкин отличился в домашнем матче против «Вашингтона» на 27-й, 35-й и 38-й минутах встречи, оформив 11-й хет-трик в карьере. «Питтсбург» победил в овертайме со счетом 8:7, уступая в начале второго периода со счетом 0:3. После игры российский нападающий был признан первой звездой встречи.

«Нам нужно было забросить первую шайбу, — сказал Малкин. — После этого у нас прибавилось уверенности. У “Вашингтона” была игра за день до этого, мы знали это и просто делали правильные вещи, такие, как заброс шайбы за спины защитников, играли в наступательный хоккей и после первой шайбы мы заиграли лучше».

В нынешнем регулярном чемпионате российский форвард «Питтсбурга» забросил уже 21 шайбу, набрав 49 (21+28) очков по системе «гол+пас» в 43 матчах.

17.01.2017 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 8:7 ОТ Вашингтон Кэпиталз
(0:2, 6:3, 1:2)
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Мэттью Мюррей Брэден Холтби 34:37 (Ф. Грубауэр 34:37)
1-й период
01:50 Евгений Малкин
Андре Бураковски (Д. Винник) 07:06
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, А. Овечкин) 17:09
2-й период
Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, М. Юханссон) 21:17
21:54 Дэвид Варсофски
25:32 Патрик Хернквист
Дэниэл Винник 25:32
26:28 Евгений Малкин (Т. Дэйли, Джаст. Шульц)
27:12 Конор Шири (С. Кросби, Т. Дэйли)
28:55 Ник Бонино (Джаст. Шульц, Ф. Кессел)
33:47 Брайан Раст (О. Мяяття, Т. Дэйли)
34:37 Евгений Малкин (Дж. Гюнтцель, Джаст. Шульц)
Бретт Коннолли (А. Бураковски, Т. Чорни) 35:07
Том Уилсон 35:41
Ларс Эллер (Н. Шмидт, Ти.Дж. Оши) 36:54
37:19 Евгений Малкин (П. Хернквист, С. Кросби)
3-й период
45:55 Сидни Кросби (К. Шири, Б. Раст)
46:07 Олли Мяяття
48:35 Олли Мяяття
Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, М. Нисканен) 49:29
Ларс Эллер (Дм. Орлов, М. Нисканен) 54:38
Овертайм
60:34 Конор Шири (Джаст. Шульц, С. Кросби)
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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