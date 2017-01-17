Хоккеисты «Эдмонтона» на своей арене переиграли «Аризону» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке переиграли «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе «Ойлерз» шайбы забросили Райан
Следующий матч «Эдмонтон» проведет дома 18 января против «Флориды». «Аризона» в этот же день на выезде встретится с «Виннипегом».
|17.01.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|3:1
|Аризона Койотс
|(1:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Дэйв Типпетт
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Майк Смит 57:50
|1-й период
|03:34
|Райан Ньюджент-Хопкинс (Дж. Эберле, А. Ларссон)
|10:52
|Дрейк Каджула
|17:09
|Марк Летестю
|18:14
|2-й период
|Мартин Ганзал
|23:44
|26:10
|Джордан Эберле
|31:40
|Джухар Хайра (М. Летестю, З. Кассиан)
|33:37
|Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
|36:23
|Радим Врбата (А. Бурмистров, Б. Перлини)
|37:56
|3-й период
|48:09
|Андрей Секера
Статистика
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Хайра (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Эберле (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter