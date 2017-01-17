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17 января 2017, 8:27 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Эдмонтона» на своей арене переиграли «Аризону» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке переиграли «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе «Ойлерз» шайбы забросили Райан Нюджент-Хопкинс (4-я минута), Джуджхар Хайра (32) и Леон Драйзайтль (34). У «Аризоны» с передачи Александра Бурмистрова отличился Радим Врбата (38).

Следующий матч «Эдмонтон» проведет дома 18 января против «Флориды». «Аризона» в этот же день на выезде встретится с «Виннипегом».

17.01.2017 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 3:1 Аризона Койотс
(1:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Дэйв Типпетт
Вратари
Кэм Тэлбот Майк Смит 57:50
1-й период
03:34 Райан Ньюджент-Хопкинс (Дж. Эберле, А. Ларссон)
10:52 Дрейк Каджула
17:09 Марк Летестю
18:14
2-й период
Мартин Ганзал 23:44
26:10 Джордан Эберле
31:40 Джухар Хайра (М. Летестю, З. Кассиан)
33:37 Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
36:23
Радим Врбата (А. Бурмистров, Б. Перлини) 37:56
3-й период
48:09 Андрей Секера
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Хайра (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Эберле (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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