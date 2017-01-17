Хоккеисты «Эдмонтона» на своей арене переиграли «Аризону» в матче чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе «Ойлерз» шайбы забросили Райан Нюджент-Хопкинс (4-я минута), Джуджхар Хайра (32) и Леон Драйзайтль (34). У «Аризоны» с передачи Александра Бурмистрова отличился Радим Врбата (38).

Следующий матч «Эдмонтон» проведет дома 18 января против «Флориды». «Аризона» в этот же день на выезде встретится с «Виннипегом».