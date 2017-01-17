«Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» в овертайме, Малкин оформил хет-трик

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Команды устроили настоящий триллер. Сначала гости оторвались на три шайбы, затем позволили хозяевам забить пять подряд, а после команды устроили перестрелку, в которой с финальной сиреной был зафиксирован равный счёт. В овертайме уже на 35-й секунде победу «Питтсбургу» точным ударом принёс Конор Шири.



На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгений Малкина хет-трик.

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В составе «Вашингтона» ещё один россиянин Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.