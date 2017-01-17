Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28449655/
17 января 2017, 7:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» в овертайме, Малкин оформил хет-трик

«Питтсбург Пингвинз» нанес поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:7 в овертайме очередного матча регулярного чемпионата НХЛ.

Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> нанес поражение Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> со счётом 8:7 в овертайме очередного матча регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команды устроили настоящий триллер. Сначала гости оторвались на три шайбы, затем позволили хозяевам забить пять подряд, а после команды устроили перестрелку, в которой с финальной сиреной был зафиксирован равный счёт. В овертайме уже на 35-й секунде победу «Питтсбургу» точным ударом принёс Конор Шири.

На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгений Малкина хет-трик.

В составе «Вашингтона» ещё один россиянин Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

17.01.2017 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 8:7 ОТ Вашингтон Кэпиталз
(0:2, 6:3, 1:2)
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Мэттью Мюррей Брэден Холтби 34:37 (Ф. Грубауэр 34:37)
1-й период
01:50 Евгений Малкин
Андре Бураковски (Д. Винник) 07:06
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, А. Овечкин) 17:09
2-й период
Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, М. Юханссон) 21:17
21:54 Дэвид Варсофски
25:32 Патрик Хернквист
Дэниэл Винник 25:32
26:28 Евгений Малкин (Т. Дэйли, Джаст. Шульц)
27:12 Конор Шири (С. Кросби, Т. Дэйли)
28:55 Ник Бонино (Джаст. Шульц, Ф. Кессел)
33:47 Брайан Раст (О. Мяяття, Т. Дэйли)
34:37 Евгений Малкин (Дж. Гюнтцель, Джаст. Шульц)
Бретт Коннолли (А. Бураковски, Т. Чорни) 35:07
Том Уилсон 35:41
Ларс Эллер (Н. Шмидт, Ти.Дж. Оши) 36:54
37:19 Евгений Малкин (П. Хернквист, С. Кросби)
3-й период
45:55 Сидни Кросби (К. Шири, Б. Раст)
46:07 Олли Мяяття
48:35 Олли Мяяття
Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, М. Нисканен) 49:29
Ларс Эллер (Дм. Орлов, М. Нисканен) 54:38
Овертайм
60:34 Конор Шири (Джаст. Шульц, С. Кросби)
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Чудо-гол Овечкина в ворота «Финикса» вошёл в список лучших событий в истории НХЛ

Чудо-гол Овечкина в ворота «Финикса» вошёл в список лучших событий в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января 2006 года в матче с «Финикс Койотс» забросил шайбу, которая вошла в список лучших событий в истории НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России