«Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» в овертайме, Малкин оформил хет-трик
«Питтсбург Пингвинз» нанес поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:7 в овертайме очередного матча регулярного чемпионата НХЛ.
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Команды устроили настоящий триллер. Сначала гости оторвались на три шайбы, затем позволили хозяевам забить пять подряд, а после команды устроили перестрелку, в которой с финальной сиреной был зафиксирован равный счёт. В овертайме уже на 35-й секунде победу «Питтсбургу» точным ударом принёс Конор Шири.
На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгений Малкина
В составе «Вашингтона» ещё один россиянин Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
|17.01.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|8:7 ОТ
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:2, 6:3, 1:2)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Барри Тротц
Вратари
|Мэттью Мюррей
|Брэден Холтби 34:37 (Ф. Грубауэр 34:37)
|1-й период
|01:50
|Евгений Малкин
|Андре Бураковски (Д. Винник)
|07:06
|Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, А. Овечкин)
|17:09
|2-й период
|Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, М. Юханссон)
|21:17
|21:54
|Дэвид Варсофски
|25:32
|Патрик Хернквист
|Дэниэл Винник
|25:32
|26:28
|Евгений Малкин (Т. Дэйли, Джаст. Шульц)
|27:12
|Конор Шири (С. Кросби, Т. Дэйли)
|28:55
|Ник Бонино (Джаст. Шульц, Ф. Кессел)
|33:47
|Брайан Раст (О. Мяяття, Т. Дэйли)
|34:37
|Евгений Малкин (Дж. Гюнтцель, Джаст. Шульц)
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, Т. Чорни)
|35:07
|Том Уилсон
|35:41
|Ларс Эллер (Н. Шмидт, Ти.Дж. Оши)
|36:54
|37:19
|Евгений Малкин (П. Хернквист, С. Кросби)
|3-й период
|45:55
|Сидни Кросби (К. Шири, Б. Раст)
|46:07
|Олли Мяяття
|48:35
|Олли Мяяття
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, М. Нисканен)
|49:29
|Ларс Эллер (Дм. Орлов, М. Нисканен)
|54:38
|Овертайм
|60:34
|Конор Шири (Джаст. Шульц, С. Кросби)
Статистика
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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