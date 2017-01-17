Гол Ванека принес «Детройту» победу над «Монреалем» в матче НХЛ
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Детройт Ред Уингз» нанесли поражение «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Детройте, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Победную шайбу на 39-й минуте забросил Томас Ванек.
В следующем матче «Детройт» 18 января примет «Бостон», «Монреаль» в этот же день сыграет дома с «Питтсбургом».
|16.01.2017 23:00
|Зрители 20027
|Регулярный чемпионат
|Joe Louis Arena
|Детройт Ред Уингз
|1:0
|Монреаль Канадиенс
|(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Мишель Террьен
Вратари
|Джаред Коро
|Кэри Прайс 59:03
|1-й период
|Натан Болье
|01:12
|10:12
|Энтони Манта
|2-й период
|Якоб Де ла Росе
|22:59
|38:14
|Томас Ванек (Д. Декейсер, Ф. Нильсен)
|3-й период
|Макс Пачоретти
|47:15
|Алекс Гальченюк
|51:48
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Коро (Детройт Ред Уингз), Т. Ванек (Детройт Ред Уингз), К. Прайс (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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