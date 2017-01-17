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17 января 2017, 7:49 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Ванека принес «Детройту» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Детройт Ред Уингз» нанесли поражение «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник в Детройте, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Победную шайбу на 39-й минуте забросил Томас Ванек.

В следующем матче «Детройт» 18 января примет «Бостон», «Монреаль» в этот же день сыграет дома с «Питтсбургом».

16.01.2017 23:00 Зрители 20027 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 1:0 Монреаль Канадиенс
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Мишель Террьен
Вратари
Джаред Коро Кэри Прайс 59:03
1-й период
Натан Болье 01:12
10:12 Энтони Манта
2-й период
Якоб Де ла Росе 22:59
38:14 Томас Ванек (Д. Декейсер, Ф. Нильсен)
3-й период
Макс Пачоретти 47:15
Алекс Гальченюк 51:48
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Коро (Детройт Ред Уингз), Т. Ванек (Детройт Ред Уингз), К. Прайс (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости Матчи Состав Статистика
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