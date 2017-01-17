«Детройт» обыграл «Монреаль» с минимальным счётом благодаря голу Ванека

Поединок проходил в упорной борьбе, и его судьба определилась благодаря точному броску, который исполнил нападающий хозяев площадки Томас Ванек, принесший команде неожиданную победу. В концовке гости сняли вратаря, но это им не помогло.



На данный момент «Детройт» занимает в таблице Восточной конференции 14-е место, «Монреаль» находится на третьей строчке.