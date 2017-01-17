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17 января 2017, 1:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Детройт» обыграл «Монреаль» с минимальным счётом благодаря голу Ванека

«Детройт Ред Уингз» принимал «Монреаль Канадиенс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Поединок проходил в упорной борьбе, и его судьба определилась благодаря точному броску, который исполнил нападающий хозяев площадки Томас Ванек, принесший команде неожиданную победу. В концовке гости сняли вратаря, но это им не помогло.

На данный момент «Детройт» занимает в таблице Восточной конференции 14-е место, «Монреаль» находится на третьей строчке.

16.01.2017 23:00 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 1:0 Монреаль Канадиенс
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Мишель Террьен
Вратари
Джаред Коро Кэри Прайс 59:03
1-й период
Натан Болье 01:12
10:12 Энтони Манта
2-й период
Якоб Де ла Росе 22:59
38:14 Томас Ванек (Д. Декейсер, Ф. Нильсен)
3-й период
Макс Пачоретти 47:15
Алекс Гальченюк 51:48
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Коро (Детройт Ред Уингз), Т. Ванек (Детройт Ред Уингз), К. Прайс (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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Детройт Ред Уингз
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