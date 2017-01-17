Владислав Каменев: «…а через час в аэропорту началась стрельба»

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НА МАТЧ ЛЕТЕЛИ СЕМЬ ЧАСОВ

— Несмотря на то что вы проводите неплохой сезон в АХЛ, даже слухов не было о том, что вас поднимут в «Нэшвилл». Как все произошло?

— Насколько я понимаю, в команде было несколько травмированных, поэтому из «Милуоки» вызвали двух человек. Все действительно произошло неожиданно. Мы были на выезде в Калифорнии, я уже лег спать, но тут мне позвонил тренер. Сообщил, что поднимают, объяснил, во сколько выезд. Пока собирался, ехал, уже наступила глубокая ночь. Да и летели мы тяжело.

— Ночью?

— Да. Вылетели в 23 часа, а в расположении клуба были в 7 утра. Там же другой часовой пояс. Весь путь занял часов пять. Прибыли — и в этот же день матч с «Флоридой». Помните, в начале января была стрельба в аэропорту Флориды? Так вот мы оттуда улетели за час до того, как все началось. Приехали, смотрим новости. Был шок. Хорошо, что успели покинуть это место.

— Кошмар.

— Прибыли утром, нам дали поспать перед матчем, а вечером уже первая игра в НХЛ.

СКАЗАЛИ РАБОТАТЬ НАД ВБРАСЫВАНИЯМИ

— Что говорят перед такими матчами? Вряд ли стоит нагружать схемами и тактикой?

— С тренером был простой разговор. Он подошел, сказал, что понимает мое состояние, но надо готовиться — игровое время будет. Пожелал удачи.

— Начали вы все равно не очень.

— Наша команда пропустила гол в моей первой смене. Сначала мы создали момент у ворот «Флориды», те отбились и в ответной атаке забили нам. Нормальное начало.

— Волновались?

— На первом вбрасывании немного потрясывало, но потом быстро втянулся и все нормально пошло. Во втором периоде вообще прекрасно себя чувствовал.

— Были моменты для взятия ворот?

— Пару раз мог отличиться, но на этом все.

— После тренировочного лагеря вам сказали, что у вас есть проблемы на вбрасываниях. Она решена?

— В первой игре все было не очень хорошо — выиграл одно из четырех. Но во время матча с «Чикаго» я много выиграл. Мне напоминают, что на «точке» надо работать лучше. Вот и сейчас сказали: мол, обязательно индивидуально работай с тренером над этим компонентом. Смотри видео, изучай манеру лучших игроков. Буду стараться.

ПОНЯЛ, ЧТО МОГУ ИГРАТЬ В НХЛ

— Видел ваш второй матч в НХЛ против «Чикаго». И мне показалось, что вы сыграли гораздо лучше.

— Да я и сам чувствовал себя уверенней. Хорошая игра была, согласен. Многое получалось.

— И все-таки вас отправили обратно в АХЛ.

— Были сказаны обычные слова о том, что за мной будут следить, чтобы я продолжал работать. Но если честно, то я очень рад, что все-таки дебютировал в НХЛ. Понял, что могу играть на таком уровне.

— Обычно те, кто возвращается в АХЛ, не могут найти мотивацию. Вот и у вас в двух встречах за «адмиралов» ни одного набранного очка.

— А не везло просто — моментов-то было много. Нет-нет, вы ошибаетесь, я как раз еще больше стал играть, и теперь у меня большое желание вернуться в «Предаторз». Теперь уже понял, как близко нахожусь от лиги.

— В одном из последних матчей против «Грэнд Рэпидс» дубль сделал Евгений Свечников. Причем он забивал, когда вы были на льду.

— Дважды подловил меня. У нас с фармом «Детройта» вообще все как-то неудачно складывается. Они все время побеждают.

— Как вас встретили в «Нэшвилле»?

— Да с этим вообще никаких проблем не было. Там к молодым ребята доброжелательное отношение. Ветераны пригласили нас поужинать, сходили в ресторан.

— Платили вы?

— Нет, они.

КТО ТАМ ВОЕТ ФОНОМ?

— Вы сейчас на втором месте в списке бомбардиров вашей команды в АХЛ. Болею за ваше лидерство.

— У меня вообще в этом сезоне неплохо получается. Уже набрал почти столько же очков, сколько в прошлом году, но впереди еще половина чемпионата. Борьба за первое место? На самом деле, мне это не важно. Сколько там разрыв?

— Два очка.

— Буду первым или не буду — нам надо побеждать. И потом, у меня другие задачи: хочу не время от времени получать вызовы в «Нэшвилл», а быть в обойме клуба постоянно. Но, конечно, там конкуренция серьезная. Насколько понимаю, еще одного центра выменяли в систему клуба. Будет непросто.

— Как там наши ребята в АХЛ?

— Мы очень часто играем против Евгения Свечникова из «Грэнд Рапидс» и Ивана Барбашева из «Чикаго». Обязательно ужинаем вместе, общаемся. Они тоже стараются. С командой Барбашева мы раз двенадцать за сезон встречаемся. Иван — молодец. Ему, конечно, хочется тоже получить шанс в «Сент-Луисе».

— Мы с вами разговариваем, а фоном кто-то воет.

— Друг оставил собаку, а сам ушел по делам.

— Какая порода?

— Не знаю, но она очень большая. Я к ней не подхожу — она лежит у двери, ждет хозяина.

— Сами-то собаку не завели еще?

— Мне очень хочется. Но как вспомню, что будут длительные выезды, так все желание пропадает. С кем я ее оставлять буду?

— Проблема. У вас очень странный календарь. Вы на этой неделе играете один раз.

— Да я его вообще понять не могу. То три матча подряд проводим, то отдыхаем. На самом деле, особенно не смотрю, что там по календарю, что в таблице. У меня здесь жизнь достаточно однообразна: тренировки, матчи, тренировки, поездки. Сейчас, конечно, эмоций больше стало после дебюта в НХЛ. Очень хочется снова попасть туда.

— Что-то взяли на память о дебюте?

— О, тоже интересная ситуация. Мне в клубе шайбу подарили, только я смысла не понял. Если бы забил, еще понятно, а так….