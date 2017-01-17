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17 января 2017, 0:02 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Николая Кулемина помог «Айлендерс» победить «Бостон» в матче НХЛ

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над клубом «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нью-Йорк Айлендерс одержал победу над клубом Бостон <span class=error>Брюинз</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Бостоне, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Айлендерс» дубль сделал российский форвард Николай Кулемин (34-я и 39-я минуты), для которого эти голы стали 6-м и 7-м в сезоне. Еще по одной шайбе у гостей забросили Джош Бэйли (36) и Джейсон Чимера (53).

Кулемин в итоге был признан первой звездой матча.

В параллельной встрече хоккеисты «Баффало» на своем льду переиграли «Даллас» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Российский защитник «Сейбрз» Дмитрий Куликов не принимал участия в этой игре из-за травмы.

16.01.2017 21:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 4:1 Даллас Старз
(2:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Дэн Билсма Линди Рафф
Вратари
Робин Ленер Кари Лехтонен 56:58 (К. Лехтонен 59:50)
1-й период
00:19 Тайлер Эннис
Бретт Ритчи 07:12
Радек Факса 11:17
12:34 Джейк Маккейб
Радек Факса (И. Гудлер) 15:14
2-й период
25:17
27:07 Джек Айкел (С. Райнхарт, К. Окпосо)
34:33 Брайан Джионта
3-й период
59:50 п.в. Джек Айкел
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Айкел (Баффало Сэйбрз), Т. Эннис (Баффало Сэйбрз), С. Райнхарт (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Айлендерс
Новости Матчи Состав Статистика
Даллас Старз
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Баффало Сэйбрз
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