Дубль Николая Кулемина помог «Айлендерс» победить «Бостон» в матче НХЛ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Бостоне, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Айлендерс» дубль сделал российский форвард Николай Кулемин (34-я и 39-я минуты), для которого эти голы стали 6-м и 7-м в сезоне. Еще по одной шайбе у гостей забросили Джош Бэйли (36) и Джейсон Чимера (53).

Кулемин в итоге был признан первой звездой матча.