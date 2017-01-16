Вратарь «Рейнджерс» Раанта пропустит не менее недели из-за травмы
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Антти Раанта пропустит от недели до 10 дней
из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. «Рейнджеры» вызвали из фарм-клуба вратаря Магнуса Хелльберга.
Раанта получил травму в первом периоде матча с «Монреаль Канадиенс» (4:5). В текущем сезоне голкипер одержал 10 побед в 14 матчах с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,23.
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