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16 января 2017, 21:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь «Рейнджерс» Раанта пропустит не менее недели из-за травмы

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Антти Раанта пропустит от недели до 10 дней из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. «Рейнджеры» вызвали из фарм-клуба вратаря Магнуса Хелльберга.

Раанта получил травму в первом периоде матча с «Монреаль Канадиенс» (4:5). В текущем сезоне голкипер одержал 10 побед в 14 матчах с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,23.

Нью-Йорк Рейнджерс
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