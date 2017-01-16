Чудо-гол Овечкина в ворота «Финикса» вошёл в список лучших событий в истории НХЛ

Овечкин подобрал шайбу в средней зоне, пересёк синюю линию по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Овечкин попытался обыграть его на паузе, но упал. Тем не менее он сохранил контроль над шайбой, перевернулся на спину и отправил шайбу мимо удивлённого голкипера Брайана Буше в ворота.



«Брендан Уитт выбросил шайбу в среднюю зону, и я на полной скорости подобрал её. Я убрал её под себя, перевернулся на спину и как-то отправил её в ворота. Мне повезло, гол получился красивым. Просто повезло. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно», — поделился воспоминаниями Овечкин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It was a goal so magnificent, even <a href="https://twitter.com/ovi8">@Ovi8</a> himself can't explain how it happened. <a href="https://twitter.com/hashtag/NHL100?src=hash">#NHL100</a> <a href="https://twitter.com/Bridgestone">@Bridgestone</a><br><br>Full story: <a href="https://t.co/oRgxpQcJGh">https://t.co/oRgxpQcJGh</a> <a href="https://t.co/m5N8tExzcZ">pic.twitter.com/m5N8tExzcZ</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/821040592566091776">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>