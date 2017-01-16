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16 января 2017, 20:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Чудо-гол Овечкина в ворота «Финикса» вошёл в список лучших событий в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января 2006 года в матче с «Финикс Койотс» забросил шайбу, которая вошла в список лучших событий в истории НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Нападающий Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> 16 января 2006 года в матче с Финикс <span class=error>Койотс</span> забросил шайбу которая вошла в список лучших событий в истории <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Овечкин подобрал шайбу в средней зоне, пересёк синюю линию по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Овечкин попытался обыграть его на паузе, но упал. Тем не менее он сохранил контроль над шайбой, перевернулся на спину и отправил шайбу мимо удивлённого голкипера Брайана Буше в ворота.

«Брендан Уитт выбросил шайбу в среднюю зону, и я на полной скорости подобрал её. Я убрал её под себя, перевернулся на спину и как-то отправил её в ворота. Мне повезло, гол получился красивым. Просто повезло. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно», — поделился воспоминаниями Овечкин.

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