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1. Никлас Бекстрём, нападающий «Вашингтон Кэпиталз». Швед стал лучшим бомбардиром недели, набрав 10 (3+7) очков в четырёх матчах и помог своей команде выйти на первое место в турнирной таблице.



2. Брэд Маршан, нападающий «Бостон Брюинз». Набрал 8 (4+4) очков в трёх матчах и помог своей команде одержать две победы в трёх играх.



3. Брок Макгинн, нападающий «Каролины Харрикейнз». Набрал 7 (4+3) очка и помог своей команде одержать три победы в трёх матчах.