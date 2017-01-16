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16 января 2017, 19:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бэбкок: Зайцев — отличный пример для Сошникова и Валиева в «Торонто»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением об игре защитника Никиты Зайцева, который проводит дебютный сезон в НХЛ.

«Я ошибался во многих игроках. Никогда не знаешь наверняка, как проявит себя хоккеист, пока он не приедет в НХЛ. Он стал для нас очень хорошим игроком и здорово проявляет себя в первой паре защитников.

Он — отличный пример для Никиты Сошникова и Рината Валиева, а также для других россиян, которые приедут в “Торонто” в будущем», — цитирует Бэбкока The Athletic.

Торонто Мэйпл Ливз
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