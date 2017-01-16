«Я ошибался во многих игроках. Никогда не знаешь наверняка, как проявит себя хоккеист, пока он не приедет в НХЛ. Он стал для нас очень хорошим игроком и здорово проявляет себя в первой паре защитников.



Он — отличный пример для Никиты Сошникова и Рината Валиева, а также для других россиян, которые приедут в “Торонто” в будущем», — цитирует Бэбкока The Athletic.