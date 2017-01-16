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16 января 2017, 19:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» перевёл Летанга в список травмированных и вызвал Гюнцеля и Руведела

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг переведён в список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба.

Он получил травму нижней части тела в первом периоде матча с «Детройт Ред Уингз» (2:6) и не смог продолжить игру.

Кроме того, клуб вызвал из АХЛ защитника Чада Руведела и нападающего Джейка Гюнцеля.

22-летний Гюнцель в этом сезоне провёл за основную команду пять матчей, набрав 4 (3+1) очка при показателе полезности «+1». 26-летний Руведел также сыграл пять матчей, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3».

Питтсбург Пингвинз
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