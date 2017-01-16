«Питтсбург» перевёл Летанга в список травмированных и вызвал Гюнцеля и Руведела
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг переведён в список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба.
Он получил травму нижней части тела в первом периоде матча с «Детройт Ред Уингз» (2:6) и не смог продолжить игру.
Кроме того, клуб вызвал из АХЛ защитника Чада Руведела и нападающего Джейка Гюнцеля.
22-летний Гюнцель в этом сезоне провёл за основную команду пять матчей, набрав 4 (3+1) очка при показателе полезности «+1». 26-летний Руведел также сыграл пять матчей, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3».
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