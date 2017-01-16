Сидни Кросби: Каждая наша небольшая ошибка приводит к большим проблемам

«У нас был целый ряд хороших возможностей в матче с «Детройтом», чтобы забросить больше шайб. При этом нам необходимо найти способ, как наладить командные действия в обороне и не дать сопернику забивать легкие голы. Иногда вам удается избежать наказания, когда вы допускаете ошибки. А иногда случается так, что каждая небольшая ошибка приводит к большим проблемам. Есть ощущение, что это происходит в последнее время.

Нам нужно больше внимания уделять малейшим деталям. Особенно это важно сейчас, когда у команды идут неудачные результаты. Также «Питтсбургу» надо больше дорожить шайбой, чтобы выматывать соперника. Если вы не бегаете за шайбой, то сохраняете энергию, которая пригодится при атакующих действиях. Я считаю, что в этом компоненте команда должна прибавить, — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, впервые с 2015 года «Питтсбург» потерпел три поражения подряд в основное время. «Пингвины» проиграли «Вашингтону» (2:5), «Оттаве» (1:4) и «Детройту» (3:6).

В следующем матче 17 января «Питтсбург» снова сыграет с «Вашингтоном», теперь уже на своем льду.