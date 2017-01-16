Наши в Америке: когда пас Овечкина красивее гола

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Все о россиянах за океаном — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

«АНАХАЙМ» — «СЕНТ-ЛУИС» — 1:2 ОТ.

Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 0+0, «-1» за 20 минут.

В сезоне: 44 матча, 20+24, «-7».

Четыре матча без голов и только один набранный балл. Сколько надо Кену Хичкоку, чтобы понять, как Владимиру плохо с Йоре Лехтеря и Наилем Якуповым. Владимир дважды бросил, провел силовой прием, но за три минуты большинства мог бы играть и активней.

Наиль ЯКУПОВ, «Сент-Луис» 0 0+0, «-1» за 13 минут.

В сезоне: 26 матчей, 3+3, «-4».

Еще один шанс, которым Наиль не воспользовался, чтобы получить доверие тренера. Всего один бросок и проигранный микроматч — 0:1. Зная Хичкока, понимаешь, что он разочаруется в хоккеисте довольно быстро.

«ВАШИНГТОН» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — 5:0.

Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 0+1, «+2» за 18 минут.

В сезоне: 43 матча, 21+16, «+9».

Опять больше толкался, чем играл — провел семь силовых приемов против двух бросков. Но все это можно простить за передачу на Мэтта Нисканена, которая случилась в конце третьего периода. Была быстрая контратака, Александра вывели на его любимую позицию, и он, размахнувшись, не стал бросать, а отдал накатывающему защитнику. Все, в том числе и вратарь, поверили, что будет дежурный бросок от Овечкина, но Нисканен после блестящего паса издевательски поразил пустые ворота. Конечно, написано хуже, чем это выглядело на самом деле.

Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+1, «+1» за 13 минут.

В сезоне: 43 матча, 5+24, «+14».

В этой встрече было полное преимущество хозяев, но Барри Троц был чем-то очень недоволен и заметно сократил нашему хоккеисту игровое время. Хотя Кузнецов не выпадал в привычном смысле этого слова. Непонятно вообще, что произошло. Может быть, Барри Троца злило, что Кузнецов не бросал — 0 попыток? Зато выиграл 71 процентов вбрасываний.

Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+0, «0» за 22 минуты.

В сезоне: 43 матча, 2+17, «+16.

Все время отмечают вратарей команды, которые сушат «сухари», но почему-то не говорят о нашем защитнике, который обеспечивает такие игры. Опять ни одной ошибки, и если вы заметили, то я уже не первый раз за последний месяц пишу нечто подобное. Пять заблокированных бросков! Два силовых приема! Но звезда, конечно, вратарь.

Роман ЛЮБИМОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 12 минут.

В сезоне: 32 матча, 3+1, «-2».

Был на льду, когда забрасывали четвертую шайбу, и никак не мог помочь в этом моменте. На этот раз ему дали сыграть больше, чем обычно, и Роман опять провел игру ровно. Но он и сам должен понимать, что в его состоянии надо прыгать выше головы, если дают столько минут. Один бросок в таком положении — не очень хорошо. Был еще один заблокированный бросок. Это неплохо, но мало.

Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 19 минут.

В сезоне: 46 матчей, 3+17, «-7».

Принял самое непосредственное участие в комбинации, где была красивая передача Александра Овечкина. Это Иван упустил шайбу на чужой синей линии и помог сопернику убежать в контратаку. Да и вообще выглядел не очень. Но нанес два броска, провел силовой прием и дважды помешал сопернику забить. Когда мы пишем все это, то должны помнить, что парень, которому всего двадцать, провел уже 46 матчей в сезоне.

«ВАНКУВЕР» — «НЬЮ-ДЖЕРСИ» — 1:2 ОТ.

Никита ТРЯМКИН, «Ванкувер» — 0+0, «0» за 16 минут.

В сезоне: 35 матчей, 1+4, «+3».

В его смену не ошибались, а Никита мог даже забить, но один из братьев Сединов дал очень неудобный пас на пустые ворота. Шайба прилетела в коньки. А вообще Никита принял участие в таком скучном матче, что зубы сводило. Провел два силовых приема, дважды блокировал броски. Стыдиться нечего.

«ЧИКАГО» — «МИННЕСОТА» — 2:3.

Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+2, «0» за 20 минут.

В сезоне: 42 матча, 18+15, «+14».

Неоднозначный матч. Допустим, он выиграл всего 41 процент вбрасываний, но одно из таких случилось в зоне «Миннесоты» и шайба отлетела под бросок Патрику Кейну. С другой стороны, микроматч — 2:2, а на самом деле даже 2:3, так как соперник реализовал его удаление во втором периоде. И нарушения можно было избежать. Но где же те партнеры, которые звездили, когда с «Чикаго» играли менее классные соперники.

Артемий ПАНАРИН, «Чикаго» — 0+1, «0» за 20 минут.

В сезоне: 46 матчей, 17+26, «+14».

Такие матчи показывают, что и команде, и Артемию надо еще много работать, чтобы считаться фаворитами в Кубке Стэнли. «Дикари» сейчас — одна из лучших команд лиги, и не только по очкам, но и по игре. Артемия они закрыли легко, не прилагая особых усилий: один бросок и три силовых приема при минуте в большинстве.

НЕ ПОПАЛИ.

Андрей Педан по-прежнему смотрит матчи с трибуны, и, кажется, что так продолжается уже 12−13 игр. Мы сбились со счета. Но он пока формально в НХЛ.

Сергей Калинин пропускал уже вторую игру «Нью-Джерси», и хочется верить, что пауза пойдет ему на пользу. Надо что-то делать по-другому.

НАШИ В АХЛ.

«МАНИТОБА» — «ЧИКАГО» — 4:1

Иван БАРБАШЕВ, «Чикаго» — 0+0, «-3».

В сезоне: 41 матч, 17+17, «+2».

Второй раз в сезоне сыграл настолько неудачно, получив ужасный показатель полезности. Но при этом все равно лез вперед и нанес четыре броска.

«ПРОВИДЕНС» — «БРИДЖПОРТ» — 3:5

Антон ХУДОБИН, «Провиденс» — 23 отраженных броска из 28.

В сезоне: 7 матчей, 90,6 процент отраженных бросков, 2,38 шайбы за матч.

Потерпел первое поражение в АХЛ в этом сезоне в основное время. Но больше всего порадовало в этой игре то, что тройку звезд игры сформировали хоккеисты «Провиденса».

«ХЕРШИ» — «БИНГХЭМПТОН» 2:4

Станислав ГАЛИЕВ, «Бингхэмптон» — 0+0, «-1».

В сезоне: 20 матчей, 7+7, «+10».

Бросил по воротам соперника всего один раз.

НАШИ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ.

ЛИГА ОНТАРИО

Михаил Сергачев стал первой звездой матча, в котором его «Виндзор» разгромил «Сагино» — 5:1. На счету нашего игрока не только 2+1, но и замечательный показатель полезности — «+4». В этом сезоне Сергачев провел 23 матча, забил четыре раза и отдал 17 передач. И у него «+14», что тоже важно.