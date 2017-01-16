Наши в Америке: когда пас Овечкина красивее гола
Евгению Кузнецову значительно сократили время на льду, Владимир Тарасенко
по-прежнему не забивает, а Наиль Якупов не использовал еще один шанс.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Все о россиянах за океаном — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
«АНАХАЙМ» — «СЕНТ-ЛУИС» — 1:2 ОТ.
Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 0+0, «-1» за 20 минут.
В сезоне: 44 матча, 20+24, «-7».
Четыре матча без голов и только один набранный балл. Сколько надо Кену Хичкоку, чтобы понять, как Владимиру плохо с Йоре Лехтеря и Наилем Якуповым. Владимир дважды бросил, провел силовой прием, но за три минуты большинства мог бы играть и активней.
Наиль ЯКУПОВ, «Сент-Луис» 0 0+0, «-1» за 13 минут.
В сезоне: 26 матчей, 3+3, «-4».
Еще один шанс, которым Наиль не воспользовался, чтобы получить доверие тренера. Всего один бросок и проигранный микроматч — 0:1. Зная Хичкока, понимаешь, что он разочаруется в хоккеисте довольно быстро.
«ВАШИНГТОН» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — 5:0.
Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 0+1, «+2» за 18 минут.
В сезоне: 43 матча, 21+16, «+9».
Опять больше толкался, чем играл — провел семь силовых приемов против двух бросков. Но все это можно простить за передачу на Мэтта Нисканена, которая случилась в конце третьего периода. Была быстрая контратака, Александра вывели на его любимую позицию, и он, размахнувшись, не стал бросать, а отдал накатывающему защитнику. Все, в том числе и вратарь, поверили, что будет дежурный бросок от Овечкина, но Нисканен после блестящего паса издевательски поразил пустые ворота. Конечно, написано хуже, чем это выглядело на самом деле.
Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+1, «+1» за 13 минут.
В сезоне: 43 матча, 5+24, «+14».
В этой встрече было полное преимущество хозяев, но Барри Троц был
Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+0, «0» за 22 минуты.
В сезоне: 43 матча, 2+17, «+16.
Все время отмечают вратарей команды, которые сушат «сухари», но
Роман ЛЮБИМОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 12 минут.
В сезоне: 32 матча, 3+1, «-2».
Был на льду, когда забрасывали четвертую шайбу, и никак не мог помочь в этом моменте. На этот раз ему дали сыграть больше, чем обычно, и Роман опять провел игру ровно. Но он и сам должен понимать, что в его состоянии надо прыгать выше головы, если дают столько минут. Один бросок в таком положении — не очень хорошо. Был еще один заблокированный бросок. Это неплохо, но мало.
Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 19 минут.
В сезоне: 46 матчей, 3+17, «-7».
Принял самое непосредственное участие в комбинации, где была красивая передача Александра Овечкина. Это Иван упустил шайбу на чужой синей линии и помог сопернику убежать в контратаку. Да и вообще выглядел не очень. Но нанес два броска, провел силовой прием и дважды помешал сопернику забить. Когда мы пишем все это, то должны помнить, что парень, которому всего двадцать, провел уже 46 матчей в сезоне.
«ВАНКУВЕР» — «НЬЮ-ДЖЕРСИ» — 1:2 ОТ.
Никита ТРЯМКИН, «Ванкувер» — 0+0, «0» за 16 минут.
В сезоне: 35 матчей, 1+4, «+3».
В его смену не ошибались, а Никита мог даже забить, но один из братьев Сединов дал очень неудобный пас на пустые ворота. Шайба прилетела в коньки. А вообще Никита принял участие в таком скучном матче, что зубы сводило. Провел два силовых приема, дважды блокировал броски. Стыдиться нечего.
«ЧИКАГО» — «МИННЕСОТА» — 2:3.
Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+2, «0» за 20 минут.
В сезоне: 42 матча, 18+15, «+14».
Неоднозначный матч. Допустим, он выиграл всего 41 процент вбрасываний, но одно из таких случилось в зоне «Миннесоты» и шайба отлетела под бросок Патрику Кейну. С другой стороны, микроматч — 2:2, а на самом деле даже 2:3, так как соперник реализовал его удаление во втором периоде. И нарушения можно было избежать. Но где же те партнеры, которые звездили, когда с «Чикаго» играли менее классные соперники.
Артемий ПАНАРИН, «Чикаго» — 0+1, «0» за 20 минут.
В сезоне: 46 матчей, 17+26, «+14».
Такие матчи показывают, что и команде, и Артемию надо еще много работать, чтобы считаться фаворитами в Кубке Стэнли. «Дикари» сейчас — одна из лучших команд лиги, и не только по очкам, но и по игре. Артемия они закрыли легко, не прилагая особых усилий: один бросок и три силовых приема при минуте в большинстве.
НЕ ПОПАЛИ.
Андрей Педан
Сергей Калинин пропускал уже вторую игру «Нью-Джерси», и хочется верить, что пауза пойдет ему на пользу. Надо
НАШИ В АХЛ.
«МАНИТОБА» — «ЧИКАГО» — 4:1
Иван БАРБАШЕВ, «Чикаго» — 0+0, «-3».
В сезоне: 41 матч, 17+17, «+2».
Второй раз в сезоне сыграл настолько неудачно, получив ужасный показатель полезности. Но при этом все равно лез вперед и нанес четыре броска.
«ПРОВИДЕНС» — «БРИДЖПОРТ» — 3:5
Антон ХУДОБИН, «Провиденс» — 23 отраженных броска из 28.
В сезоне: 7 матчей, 90,6 процент отраженных бросков, 2,38 шайбы за матч.
Потерпел первое поражение в АХЛ в этом сезоне в основное время. Но больше всего порадовало в этой игре то, что тройку звезд игры сформировали хоккеисты «Провиденса».
«ХЕРШИ» — «БИНГХЭМПТОН» 2:4
Станислав ГАЛИЕВ, «Бингхэмптон» — 0+0, «-1».
В сезоне: 20 матчей, 7+7, «+10».
Бросил по воротам соперника всего один раз.
НАШИ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ.
ЛИГА ОНТАРИО
Михаил Сергачев стал первой звездой матча, в котором его «Виндзор» разгромил «Сагино» — 5:1. На счету нашего игрока не только 2+1, но и замечательный показатель полезности — «+4». В этом сезоне Сергачев провел 23 матча, забил четыре раза и отдал 17 передач. И у него «+14», что тоже важно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter