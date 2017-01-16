Грубауэр, Холл и Берглунд — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал форвард «Сент-Луис Блюз» Патрик Берглунд, на счету которого дубль в ворота «Анахайм Дакс» (2:1 ОТ).
Второй звездой назван форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тэйлор Холл, забивший победный гол во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ).
Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр, сыгравший на ноль в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:0) при 24 отражённых бросках.
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