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16 января 2017, 10:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Грубауэр, Холл и Берглунд — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой стал форвард «Сент-Луис Блюз» Патрик Берглунд, на счету которого дубль в ворота «Анахайм Дакс» (2:1 ОТ).

Второй звездой назван форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тэйлор Холл, забивший победный гол во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ).

Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр, сыгравший на ноль в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:0) при 24 отражённых бросках.
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