Третьей звездой стал форвард «Сент-Луис Блюз» Патрик Берглунд, на счету которого дубль в ворота «Анахайм Дакс» (2:1 ОТ).



Второй звездой назван форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тэйлор Холл, забивший победный гол во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ).



Первой звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр, сыгравший на ноль в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:0) при 24 отражённых бросках.