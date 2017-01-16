Дубль Берглунда принес «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в выездном матче НХЛ

Игра, прошедшая в воскресенье в Анахайме, закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу «блюзменов». На дубль Патрика Берглунда (32-я и 61-я минуты) хозяева ответили точным броском Рикарда Ракелля (46).

В следующем матче во вторник «Сент-Луис» примет «Оттаву», а «Анахайм» в этот же день примет «Тампу Бэй».