Дубль Берглунда принес «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в выездном матче НХЛ
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в овертайме нанесли гостевое поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в воскресенье в Анахайме, закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу «блюзменов». На дубль Патрика Берглунда (32-я и 61-я минуты) хозяева ответили точным броском Рикарда Ракелля (46).
В следующем матче во вторник «Сент-Луис» примет «Оттаву», а «Анахайм» в этот же день примет «Тампу Бэй».
|16.01.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|1:2 ОТ
|Сент-Луис Блюз
|(0:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Кен Хичкок
Вратари
|Джон Гибсон 44:54 (Дж. Гибсон 45:11)
|Картер Хаттон
|1-й период
|Кайл Бродзяк
|14:48
|Кайл Бродзяк
|14:48
|2-й период
|25:50
|Джаред Болл
|Райан Ривз
|25:50
|Патрик Берглунд (Р. Фаббри, Д. Перрон)
|31:03
|33:49
|Райан Кеслер
|Йори Лехтеря
|36:31
|3-й период
|45:11
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Хольцер)
|50:38
|Кори Перри
|58:23
|Ник Ритчи
|Овертайм
|Патрик Берглунд (Дж. Шворц)
|60:51
Статистика
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Берглунд (Сент-Луис Блюз), Р. Ракелль (Анахайм Дакс), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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