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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28436906/
16 января 2017, 8:38 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Берглунда принес «Сент-Луису» победу над «Анахаймом» в выездном матче НХЛ

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в овертайме нанесли гостевое поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, прошедшая в воскресенье в Анахайме, закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу «блюзменов». На дубль Патрика Берглунда (32-я и 61-я минуты) хозяева ответили точным броском Рикарда Ракелля (46).

В следующем матче во вторник «Сент-Луис» примет «Оттаву», а «Анахайм» в этот же день примет «Тампу Бэй».

16.01.2017 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 1:2 ОТ Сент-Луис Блюз
(0:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Кен Хичкок
Вратари
Джон Гибсон 44:54 (Дж. Гибсон 45:11) Картер Хаттон
1-й период
Кайл Бродзяк 14:48
Кайл Бродзяк 14:48
2-й период
25:50 Джаред Болл
Райан Ривз 25:50
Патрик Берглунд (Р. Фаббри, Д. Перрон) 31:03
33:49 Райан Кеслер
Йори Лехтеря 36:31
3-й период
45:11 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Хольцер)
50:38 Кори Перри
58:23 Ник Ритчи
Овертайм
Патрик Берглунд (Дж. Шворц) 60:51
Статистика
11 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Берглунд (Сент-Луис Блюз), Р. Ракелль (Анахайм Дакс), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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