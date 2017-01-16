Два голевых паса Анисимова не принесли «Чикаго» победы в матче НХЛ с «Миннесотой»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Обе шайбы у хозяев в активе Патрика Кейна (5, 25 минуты). В первом случае ему ассистировали Анисимов и Артемий Панарин, во втором — только Анисимов. У победителей шайбы на счету Нино Нидеррайтера (27), Криса Стюарта (32) и Джейсона Поминвилля (46).

В другом матче дня «Нью-Джерси» в гостях в овертайме одолел «Ванкувер» — 2:1.