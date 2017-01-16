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16 января 2017, 7:57 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Два голевых паса Анисимова не принесли «Чикаго» победы в матче НХЛ с «Миннесотой»

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Чикаго» на своем льду проиграли «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ, две результативные передачи россиянина Артема Анисимова не помогли его команде.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Чикаго на своем льду проиграли Миннесоте в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> две результативные передачи россиянина Артема <span class=error>Анисимова</span> не помогли его команде. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Обе шайбы у хозяев в активе Патрика Кейна (5, 25 минуты). В первом случае ему ассистировали Анисимов и Артемий Панарин, во втором — только Анисимов. У победителей шайбы на счету Нино Нидеррайтера (27), Криса Стюарта (32) и Джейсона Поминвилля (46).

В другом матче дня «Нью-Джерси» в гостях в овертайме одолел «Ванкувер» — 2:1.

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