Два голевых паса Анисимова не принесли «Чикаго» победы в матче НХЛ с «Миннесотой»
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Чикаго» на своем льду проиграли «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ, две результативные передачи россиянина Артема Анисимова не помогли его команде.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Обе шайбы у хозяев в активе Патрика Кейна (5, 25 минуты). В первом случае ему ассистировали Анисимов и Артемий Панарин, во втором — только Анисимов. У победителей шайбы на счету Нино Нидеррайтера (27), Криса Стюарта (32) и Джейсона Поминвилля (46).
В другом матче дня «Нью-Джерси» в гостях в овертайме одолел «Ванкувер» — 2:1.
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