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15 января 2017, 23:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», Овечкин и Кузнецов отметились передачами

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене одержал разгромную победу над «Филадельфией Флайерз», встреча завершилась со счётом 5:0.

Вашингтон Кэпиталз на домашней арене одержал разгромную победу над Филадельфией Флайерз встреча завершилась со счётом 5:0. Увеличить
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Команда Барри Тротца продолжает свою победную серию, которая достигла девяти матчей.

Дубли на свой счёт сумели записать Джастин Уильямс и Мэтт Нисканен, ещё одна заброшенная шайба на счету Андре Бураковски. Российские форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче. Сухой матч оформил голкипер Филипп Грубауэр.

15.01.2017 21:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 5:0 Филадельфия Флайерз
(0:0, 1:0, 4:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Дэйв Хэкстол
Вратари
Филипп Грубауэр Стив Мэйсон 46:36 (М. Нойвирт 46:36)
1-й период
Якуб Ворачек 05:24
08:29
16:28 Мэтт Нисканен
2-й период
21:10 Ти. Джей. Оши
Якуб Ворачек 27:26
29:08 Андре Бураковски
33:45 Никлас II Бэкстрем
3-й период
41:36 Джастин Уильямс (М. Юханссон, Е. Кузнецов)
43:20 Мэтт Нисканен (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
45:47 Мэтт Нисканен (Т. Уилсон, Дж. Бигл)
46:36 Джастин Уильямс (Н. Бэкстрем, Б. Орпик)
48:19 Карл Алзнер
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), М. Нисканен (Вашингтон Кэпиталз), Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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