«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», Овечкин и Кузнецов отметились передачами

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Команда Барри Тротца продолжает свою победную серию, которая достигла девяти матчей.



Дубли на свой счёт сумели записать Джастин Уильямс и Мэтт Нисканен, ещё одна заброшенная шайба на счету Андре Бураковски. Российские форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче. Сухой матч оформил голкипер Филипп Грубауэр.