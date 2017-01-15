«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», Овечкин и Кузнецов отметились передачами
«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене одержал разгромную победу над «Филадельфией Флайерз», встреча завершилась со счётом 5:0.
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Команда Барри Тротца продолжает свою победную серию, которая достигла девяти матчей.
Дубли на свой счёт сумели записать Джастин Уильямс и Мэтт Нисканен, ещё одна заброшенная шайба на счету Андре Бураковски. Российские форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче. Сухой матч оформил голкипер Филипп Грубауэр.
|15.01.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|5:0
|Филадельфия Флайерз
|(0:0, 1:0, 4:0)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Дэйв Хэкстол
Вратари
|Филипп Грубауэр
|Стив Мэйсон 46:36 (М. Нойвирт 46:36)
|1-й период
|Якуб Ворачек
|05:24
|08:29
|16:28
|Мэтт Нисканен
|2-й период
|21:10
|Ти. Джей. Оши
|Якуб Ворачек
|27:26
|29:08
|Андре Бураковски
|33:45
|Никлас II Бэкстрем
|3-й период
|41:36
|Джастин Уильямс (М. Юханссон, Е. Кузнецов)
|43:20
|Мэтт Нисканен (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
|45:47
|Мэтт Нисканен (Т. Уилсон, Дж. Бигл)
|46:36
|Джастин Уильямс (Н. Бэкстрем, Б. Орпик)
|48:19
|Карл Алзнер
Статистика
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), М. Нисканен (Вашингтон Кэпиталз), Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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